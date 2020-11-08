ارتفاع خسائر "الصقر للتأمين" إلى 75 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 75 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 32 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 131 % .

ويعود سبب إرتفاع صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفاع صافي المطالبات والمنافع المتكبدة بمقدار 56 مليون ريال وبنسبة 22% بشكل إساسي تحت محفظة التأمين الصحي و إنخفاض الدخل من الإستثمار بمبلغ 6.8 مليون ريال وبنسبة 32%.