تعيين فيصل ال سعود رئيسا لمجلس إدارة "الفخارية"

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية تعيين فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين سعد بن سعود السياري نائباً لرئيس مجلس الإدارة و عضواً منتدباً.