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أخبار الشركات- محلية

"الراجحي" يوقف اندماج إحدى الشركات المملوكة له بالكامل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مصرف الراجحي عدم التوصل إلى اتفاق في عملية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، و Malaysian Industrial Development Finance BHD (MIDF) ، وبذلك قرر البنك عدم المضي في عملية الاندماج.

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