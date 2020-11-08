"الراجحي" يوقف اندماج إحدى الشركات المملوكة له بالكامل

أعلن مصرف الراجحي عدم التوصل إلى اتفاق في عملية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، و Malaysian Industrial Development Finance BHD (MIDF) ، وبذلك قرر البنك عدم المضي في عملية الاندماج.
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