"الراجحي" يوقف اندماج إحدى الشركات المملوكة له بالكامل

أعلن مصرف الراجحي عدم التوصل إلى اتفاق في عملية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، و Malaysian Industrial Development Finance BHD (MIDF) ، وبذلك قرر البنك عدم المضي في عملية الاندماج.