كريستيان كلاين .. أربعيني يقود شركة في مرحلة الشيخوخة

بالنسبة لأصغر رئيس تنفيذي في مؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة، أثبت الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) أنه كان مرحلة الشيخوخة بالنسبة لشركته.

كريستيان كلاين، رئيس ساب، أكبر مجموعة برمجيات في أوروبا، البالغ من العمر 40 عاما، كانت لديه وظيفة لا يحسد عليها تتمثل في إخبار المستثمرين أن الأهداف الربحية التي حددها سلفه ستلغى، لأن الشركة تضخ الأموال لتعويض الذي خسرته للشركات المنافسة القائمة على السحابة.

تراجعت قيمة الأسهم في أغلب الشركات العامة في ألمانيا في بداية ذلك الأسبوع، وفقدت أكثر من خمس قيمتها وخسرت ساب عشرات المليارات من اليورو من قيمتها السوقية. لم يتعاف السهم منذ ذلك الحين.

بحلول الوقت الذي انتهى فيه من شرح القرار للمحللين، أجل كلاين الذي يعمل عادة في وقت متأخر من الليل، استخلاص المعلومات مع فريقه وتوجه إلى المنزل، منهكا.

لكن الألماني صاحب الصوت الهادئ - الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا مشاركا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي الوحيد قبل ستة أشهر، بعد فترة من الاضطرابات في مجلس الإدارة - كان يعلم أن هذه اللحظة آتية.

الشركة التي يقع مقرها في فالدورف كانت في رحلة تسوق تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق الأمريكي بيل ماكديرموت، الذي أنفق عشرات المليارات من اليورو في شراء شركات برمجيات بما في ذلك شركة نفقات السفر "كونكور"، وأداة الموارد البشرية "سكسس فاكترز"، ومنصة بيانات ملاحظات العملاء "كوالتريكس".

ما أزعج كثيرا من عملاء ساب البالغ عددهم 440 ألفا، الذين يتحدث إليهم كلاين بانتظام، تم دمج عمليات الاستحواذ هذه - وكثير منها قائم على السحابة - بشكل فضفاض في مجموعات الشركة الحالية، وتم تسويق عديد منها بواسطة فرق مبيعات منفصلة.

لمعالجة هذا الأمر، كان كلاين الذي انضم إلى ساب أثناء دراسته لإدارة الأعمال في مانهايم في 1999، يعلم أن عليه تخصيص استثمارات كبيرة لمواءمة العديد من منتجاتها المختلفة وتقديم تجربة ساب واحدة للعملاء.

قال أحد الأشخاص المطلعين على تفكيره: "لقد أدرك مبكرا أنه إذا كنت جادا بشأن الاندماج، فلا يمكنك الاحتفاظ بأهداف الربح الهامشي كما هي، نظرا لوجود متنفس صغير جدا".

هذا الإدراك، جزئيا على الأقل، هو ما دفع مديرا تنفيذيا نشأ على بعد عشرة كيلو مترات فقط من مقر ساب في جنوب غربي ألمانيا، إلى قمة الشركة في غضون عقدين من الزمن.

قال أندريه بيشتولد، نائب الرئيس الأول في ساب الذي عمل مع كلاين لمدة 13 عاما وشاهده باستمرار وهو يتفوق على زملائه: "يخطط بعض الأشخاص أن يكونوا رؤساء تنفيذيين لشركة، لكنني لا أعتقد أنه خطط لذلك مسبقا".

في تناقض حاد مع سلفه، الذي أذهل العملاء وأسواق رأس المال بشخصيته الآسرة ومهارته في التسويق، فإن كلاين هو "رجل التفاصيل" صاحب التركيز الحاد على أدق تفاصيل المشاريع الفردية، وسيطلب من أولئك الذين في الرتب الأعلى منه تحسين منتجات ساب.

يمكن لمثل هذا النهج أن يلعب لصالحه. يجد بعض زملائه أن إدارته التفصيلية مزعجة، فضلا عن اعتماده على شبكة وثيقة من العاملين في ساب.

مع ذلك، يعتقد كثيرون أن صفاته مناسبة تماما لمهمة ساب الأساسية. قال إنجو سبيك، مدير محفظة في شركة ديكا للاستثمار المؤسسي الألماني: "ليس من العدل مقارنته ببيل ماكديرموت. في هذا الوقت، تحتاج ساب إلى شخص يتمتع بمهارات جديدة - التحديات داخلية إلى حد ما. إنه الرجل المناسب".

بعد أن تحدى غضب السوق عن طريق نقل أهداف الإيرادات إلى 2025، أصبح لدى كلاين الآن بعض المجال للتنفس. قال هولجر شميدت، المحلل في بنك ميتزلر الألماني الخاص، إن التوجه الجديد "يمنحه بعض الإمكانية لإحداث مفاجأة في الاتجاه الصعودي في 2023".

في غضون ذلك، يتمثل الشاغل الرئيس لكلاين في كيفية تحقيق التوازن بين مطالب العملاء المتمرسين في السحابة في الولايات المتحدة - حيث تحقق ساب ما يقارب ثلث إيراداتها - والعديد من أقدم عملاء الشركة في أوروبا الذين يفضلون الحزم المحلية والدعم في الموقع.

قال جينس هنجرسهاوزن، رئيس مجموعة مستخدمي ساب في ألمانيا، التي تمثل مصالح العملاء بما في ذلك دايملر وسيمنز وبوش: "لقد تعهد بأنه لن يترك أي شخص وراءه". أضاف: "لدينا ثقة بكريستيان كلاين".

قد يكون إرضاء النظراء الأمريكيين أكثر صعوبة، خاصة إذا استمر فيروس كوفيد - 19 في تقييد السفر. ترك رحيل الرئيسة التنفيذية المشاركة، جينيفر مورجان، في نيسان (أبريل) الماضي ـ اختلفت مع كلاين بشأن عمق التكامل المطلوب في ساب ـ الشركة دون قيادة أمريكية رفيعة المستوى، كما حصلت سلسلة من التغييرات الإدارية رفيعة المستوى.

وسيتعين على كلاين أيضا أن يراقب بوتسدام، حيث يقيم هاسو بلاتنر، رئيس مجلس إدارة ساب والمؤسس المشارك السبعيني.

على الرغم من أن كلاين ومجلس الإدارة هما اللذان قررا "خلع الضماد" والتخلي عن إرشادات منتصف المدة للشركة، إلا أن بلاتنر، أحد أغنى الرجال في ألمانيا، لا يزال يلعب دورا مركزيا في تشكيل استراتيجية ساب، وفقا لأشخاص على اطلاع بالمسألة.

ظهر دعم الملياردير المستمر لكلاين، عندما اشترى ما قيمته 250 مليون يورو إضافية من أسهم ساب. لكن إذا بقي ربيبه في المنصب، فربما يتعين عليه توجيه الشركة إلى ما بعد حقبة الآباء المؤسسين، الذين أسسوا شركة ساب في 1972.

للقيام بذلك، سيحتاج كلاين إلى نجاح تحول الشركة إلى شركة برمجيات حديثة قائمة على السحابة، كما قال سبيك، من ديكا.

أضاف: "يتمثل التحدي الأكبر لشركة ساب في الوصول إلى النقطة الصحيحة لتسليمها (إلى جيل جديد)".