زعماء وقادة العالم يهنئون بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية

هنأ بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت قائلا إنه يتطلع للعمل عن كثب في القضايا ذات الأولويات المشتركة.

وهنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً". من جهتها قالت فون دير لاين في تصريح "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما صديقان وحليفان المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس الجديد".

وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأميركيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً!".

كما هنأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية في تغريدة على تويتر مساء اليوم .

وقال سانتشيث "اختار الشعب الأمريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. تهانينا إليكما جو بايدن وكاملا هاريس. نتمنى لكما حظا طيبا وكل التوفيق. نتطلع إلى التعاون معكما لمواجهة التحديات التي أمامنا".

وصدر بيان للرئاسة المصرية بأن السيسي يهنيء بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية ،

وبث الرئيس اللبناني عون تهنئه على تويتر لبايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

وهنا عاهل الأردن الملك عبد الله بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

كما هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو جو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أقل من ساعة على إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى فوز المرشح الديموقراطي بالرئاسة.

وكتب ترودو في بيان "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأميركي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى".

وهنّأت إيرلندا السبت الديموقراطي جو بايدن بصفته "رئيسا منتخبا" للولايات المتحدة وصديقا وفيا لبلاد أجداده، مبدية ثقتها بأنه سيكون داعما للسلام في إيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدّر من أصول إيرلندية، بعدما أفادت تقديرات وسائل إعلام أميركية بفوزه في السباق الرئاسي على خصمه الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان لمارتن أن "إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوّع الذي يقوي أميركا".

وتابع البيان "إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم".

ولبايدن أصول إيرلندية، وقد هاجر أجداده إلى نيويورك في العام 1851 هربا من المجاعة والفقر.

وهنأت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية جو بايدن وكاملا هاريس بعد أن أعلنت كبرى المحطات التلفزيونية فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وقالت ميركل في تغريدة على تويتر "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن. صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا".

وشددت ميركل، وهي أول زعيمة في ألمانيا، على حقيقة أن هاريس ستكون أول نائبة رئيس منتخبة في الولايات المتحدة.