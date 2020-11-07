حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

تهافتت حشود السبت إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وفاز جو بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترامب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى السبت، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.