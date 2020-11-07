4 وفيات و1141 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 514 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1141 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 141 ألفا و32 حالة، وفقا لـ"الألمانية".

ولفتت الوزارة إلى أن 672 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 137 ألفا و608 حالات.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 132 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.