التجارة الخارجية للصين تواصل التعافي في أكتوبر

ذكرت بيانات جمركية صدرت اليوم السبت أن واردات الصين خلال شهر أكتوبر نمت بنسبة 4.7 في المئة فيما زادت الصادرات بنسبة 11.4 في المئة على أساس سنوي مع استمرار الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر ، بينما نمت الواردات بنسبة 32.9 في المئة على

الرغم من تعثر الاقتصاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حيث تقلصت الصادرات بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي ، بينما زادت الواردات بنسبة متواضعة بلغت 8.4 في المئة فقط.

وبلغ الحجم الإجمالي لواردات وصادرات الصين أقل بقليل من 416 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض طفيف بلغ 6 في المئة مقارنة بشهر

سبتمبر.