إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19

قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19.

ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز الذي ظهر بشكل متكرر في مناسبات عامة دون وضع كمامة. وقال المصدر إن الاختبارات أثبتت أيضا إصابة نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة بالفيروس.

ورافق ميدوز، كبير مستشاري ترمب والنائب السابق عن ولاية نورث كارولاينا ، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بانتظام في الأيام الأخيرة من التجمعات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء

ويعد ميدوز، الذي كان موجودا في حفل أقيم ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض وحضره العشرات من أنصار ترمب ،أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لترامب يصاب بكوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 236 ألف أمريكي.