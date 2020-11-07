آفاق إيجابية للذهب .. والدولار يقبع قرب أدنى مستوى في شهرين

ارتفع الذهب أمس، ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ انخفض الدولار بفعل الضبابية المحيطة بنتيجة الانتخابات الأمريكية، مع مراهنات على تلقي المعدن الأصفر الدعم بفعل استمرار تحفيز مدفوع بالجائحة وسياسة نقدية تيسيرية.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:13 بتوقيت جرينتش. وقفزت الأسعار 2.4 في المائة أمس الأول، ما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.9 في المائة، وهو الأكبر للذهب منذ أواخر تموز (يوليو).وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1954.20 دولار للأوقية.وقال مايكل هيوسون، رئيس تحليلات السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في المملكة المتحدة، "آفاق الذهب إيجابية"، مشيرا إلى ضغوط تفرضها الضبابية على الدولار.وأضاف "يمكن أن يصبح الأمر فوضويا.. من المرجح أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أكثر نزوعا إلى التدخل نتيجة لذلك، بسبب أن السياسيين منشغلون للغاية بالنزاع، والدولار سيواصل الهبوط".ويقبع الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين، ما يزيد جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر من الفوز، بينما يقول الرئيس دونالد ترمب، إن الانتخابات "تسرق" منه، حتى في الوقت الذي ما زال يجرى فيه إحصاء الأصوات في ولايات مهمة.ويرى محللون أن احتمالات تقديم حزمة تحفيز فورية تتبدد بسبب كونجرس منقسم، ما يقود توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يحتاج إلى سد الفجوة.وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، الذي يعد تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد على 28 في المائة منذ بداية العام الجاري.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.5 في المائة إلى 25.71 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 في المائة إلى 902.43 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2390.18 دولار.ومن المرجح أن يتكبد الدولار مزيدا من الخسائر، إذ تبدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل الآمال في تحفيز كبير لدعم الاقتصاد في أي وقت قريب.ويراهن المستثمرون على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح الرئيس القادم، لكن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، ما سيجعل من الصعب على الديمقراطيين تمرير حزمة إنفاق مالي أكبر مما كانوا يسعون إليه.ومقابل اليورو، جرى تداول الدولار عند 1.1819 دولار، بعد أن نزل 0.87 في المائة في الجلسة السابقة. وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3127 دولار، متمسكا بمكسب كبير 1.23 في المائة حققه أمس الأول.ويقول بعض المحللين، إن المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي تزيد، وهو سبب لتوقع استمرار تراجع الدولار في العام المقبل. كما قد يؤدي ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في بعض الولايات إلى عرقلة النشاط الاقتصادي.