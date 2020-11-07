أداء جيد لـ«وول ستريت» رغم المعطيات السلبية .. و«اليابانية» نحو أعلى مستوى في 30 عاما

خلافا للتوقعات، تسجل بورصة وول ستريت أداء جيدا، ما يتناقض مع المعطيات الراهنة في ضوء تخلف مرشحها المفضل دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، واحتمال حصول تعايش في البرلمان بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يقلص فرص انتعاش الاقتصاد، الذي يعاني جائحة كوفيد - 19.وبحسب "الفرنسية"، كان أكثر ما تخشاه "وول ستريت" عدم اليقين على صعيد نتائج الانتخابات، لكن مؤشر داو جونز سجل ارتفاعا 7 في المائة تقريبا في أسبوع، فيما مؤشر ناسداك للشركات التكنولوجية ارتفع 9 في المائة.إلام تعزى هذه المفارقة في أداء "وول ستريت" الجيد؟، خلافا لما توقعه دونالد ترمب من انهيار في البورصة في حال فوز خصمه الديمقراطي، يبدو أداء "وول ستريت" جيدا بعد ثلاثة أيام على الاقتراع الذي يقترب بايدن من الفوز به.وكان ترمب قد قال خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة، إنه في حال فاز جو بايدن في الانتخابات فستذهب مدخرات التقاعد هباء في الولايات المتحدة.ولطالما اعتد المرشح الجمهوري بأداء "وول ستريت" كدليل على نجاح إدارته، وتوقع مصيرا أسود لحسابات الادخار التقاعدي المستثمرة في البورصة من قبل 43 في المائة من الأمريكيين تقريبا.ومنذ وصوله إلى السلطة في 2017، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار الثلث وناسداك الضعف تقريبا. ومع إجراءات الخفض الضريبي للشركات وتخفيف القيود، كانت سياسة دونالد ترمب مواتية جدا لـ"وول ستريت".لكن حتى الآن لا تبدو البورصة قلقة، تتلقى "وول ستريت"، التي تعمل على أساس مسبق، بإيجابية احتمال وصول بايدن إلى البيت الأبيض في حال أدى التعايش في البرلمان بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى لجم برنامجه.وقال بيتر كارديلو، كبير المحللين لدى "سبارتان كابيتال"، إن "هذا يعني أننا سنكون في طريق سياسي مسدود نوعا ما، وهو أمر إيجابي للسوق".لكن الضحية الأولى ستكون النمو الاقتصادي، فخلال مفاوضات طويلة لم تفض إلى نتيجة قبيل الاقتراع، فشل الديمقراطيون في إقناع الجمهوريين باعتماد خطة مساعدة إضافية بقيمة 2200 مليار دولار للشعب الأمريكي وشركات البلاد لمواجهة عواقب كوفيد - 19.وتحبذ "وول ستريت" حصول انتعاش يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وتحسن الاقتصاد، إلا أنها لا ترحب بإجراءات تحفيز كبيرة، فعلى المدى الطويل، يؤدي ارتفاع الإنفاق في الميزانية إلى فرض مزيد من الضرائب لتمويلها.وقال باتريك أوهير، من "بريفينج.كوم"، إنه في ظل سيناريو التعطيل السياسي "ترى السوق أنه في حال فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن لن يحصل أي تغيير غير موات (لها) في السياسة الضريبية".ويعني غياب "المد الأزرق" الديمقراطي أن بايدن سيواجه صعوبات أكبر في تمرير زيادة في الضرائب على الشركات الكبرى والثروات الأمريكية الطائلة والأرباح المحققة في البورصة.فمنذ 1944، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 8.6 في المائة سنويا عندما كان الرئيس يواجه برلمانا منقسما على ما يقول سام ستوفال من "سي أ أر أيه".إلا أن المفارقة تبقى لافتة بين الأداء الممتاز لمؤشرات البورصة وتأثير جائحة كوفيد - 19 في أكبر اقتصاد عالمي مع ما يحمله من عمليات تسريح وإفلاس.وأسباب القلق لم تختف، فالجائحة لا تزال تنتشر مع أكثر من 120 ألف إصابة يومية في الولايات المتحدة أمس الأول، فيما تعود أوروبا إلى الإغلاق، والانتعاش يتباطأ.لكن المستثمرين يستمرون بتفضيل "وول ستريت". فرؤوس الأموال الكثيرة، التي ضخها "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" في النظام المالي، أدت إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها. لذا يبحث المستثمرون عن عائدات بعيدا عن السندات المالية مع المراهنة على الأصول التي تنطوي على مجازفات أكثر مثل الأسهم.وفي حال حصول أزمة اقتصادية، تبقى "وول ستريت" واثقة، فأيا يكن الرئيس المقبل "سيتم إنفاق مبالغ كبيرة بشكل خطة لإنعاش الاقتصاد أو شكل استثمارات في البنى التحتية"على ما يؤكد ج.ج. كيناهان من "تي دي إميرترايد".وفي أوروبا، أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف أمس، وهو ما ينال من بريق صعودها 7 في المائة هذا الأسبوع، إذ ركز المستثمرون على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة والضبابية التي تكتنف الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام دفعت المؤشر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل حزيران (يونيو).وما أثار صعود الأسهم العالمية رهان المستثمرين على أن الديمقراطي جو بايدن سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، لكن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، ما سيعطل على الأرجح أي تغييرات كبيرة في السياسة، بما في ذلك تشديد التدقيق على الشركات الأمريكية الكبرى، لكن الأسهم في "وول ستريت" متقلبة أمس.في غضون ذلك، سجلت إيطاليا أعلى عدد يومي لحالات إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق، إذ ما زالت منطقة لومباردي بشمال البلاد الأكثر تضررا.وكانت أسهم شركات صناعة السيارات الأكثر نزولا، إذ فقد 1.7 في المائة بعد صعوده هذا الأسبوع بدعم آمال في أن فوز بايدن قد يؤدي إلى موقف أقل حدة فيما يتعلق السياسات التجارية. وتلقت أسهم شركات التأمين دفعة بعد أن أعلنت أليانز الألمانية زيادة مفاجئة في صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 6 في المائة.آسيويا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني أمس، عند أعلى مستوى في 29 عاما، ليقتدي بتحركات قوية للأسهم العالمية، إذ يأمل المستثمرون في أن يؤدي جمود في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة محتملة لجو بايدن إلى تعطيل تغييرات رئيسة على صعيد السياسات.وارتفع مؤشر نيكاي 0.91 في المائة، ليغلق عند 24325.23 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 حين كانت الأسواق في خضم تراجع حاد بعد انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني.وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 في المائة إلى 1658.49 نقطة.وفي الأسبوع، ارتفع المؤشران ما يزيد على 5 في المائة لكل منهما، ليسجلا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أيار (مايو).ويتنبأ المستثمرون بفوز جو بايدن، وأن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، ما سيسمح لهم بعرقلة جدول أعمال ديمقراطي مثل زيادة الضرائب على الشركات واقتراض هائل من أجل إنفاق ضخم.ومن بين الأسهم الرابحة ضمن 30 سهما أساسيا على مؤشر توبكس، قفز سهم دايكن إندستريز 5.44 في المائة، إذ رفعت الشركة توقعات صافي الربح للعام المنتهي في آذار (مارس) 2021.وربح سهم "تويوتا موتور" 0.5 في المائة، بعد أن ضاعفت الشركة أكثر توقعاتها لأرباح التشغيل. وفقد سهم "نينتندو" مكاسب مبكرة، ليغلق منخفضا 0.17 في المائة بعد أن زادت الشركة توقعات أرباح التشغيل.وقالت الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) أمس، إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة كوفيد - 19.وتواجه شركات الطيران في أنحاء العالم صعوبات لتجاوز الجائحة، التي ألقت بظلال قاتمة على قطاع السفر العالمي، وعلى الرغم من أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني.وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي، "ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد كوفيد - 19".وقالت الشركة، إنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد كوفيد - 19، وخمسة مليارات ين "للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية" بعد كوفيد، والباقي لسداد ديون.وقالت الخطوط اليابانية، إنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين. وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على تراجع 0.83 في المائة أي ما يعادل 339 نقطة، وأقفل عند مستوى 40731 نقطة. وبلغ حجم الأسهم المتداولة 185.324.168 سهما، وتم التداول على أسهم 353 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 125 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 207 شركات، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة .وعربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.78 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1539.3 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ4.0 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 6.4 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.4 مليون دينار أردني، مقارنة بـ16.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغت 27.2 مليون سهم، نفذت من خلال 8607 صفقات.