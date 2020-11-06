841 مليون ريال أرباح شركات الأسمنت المدرجة في الربع الثالث .. قفزت 40.5 %

حققت شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة خلال الربع الثالث من العام الجاري، أرباحا صافية بلغت 841 مليون ريال، مسجلة قفزة بنحو 40.5 في المائة "242.2 مليون ريال"، مقارنة بنحو 598.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، حققت شركات الأسمنت صافي أرباح خلال تسعة أشهر في 2020 بنحو 2.44 مليار ريال وبنمو 41.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 1.728 مليار ريال.وحققت جميع الشركات نموا في أرباح التسعة أشهر الأولى من 2020، باستثناء "أسمنت العربية" التي تراجعت أرباحها الصافية بنحو 3 في المائة، في حين "أسمنت الجوف" وكذلك "أسمنت نجران" جاءتا الأكثر نموا خلال الفترة بنحو 1030 و585 في المائة على التوالي.وعلى أساس ربعي، دعمت أرباح الربع الثالث التحسن في متوسط أسعار البيع إضافة إلى زيادة الكميات المبيعة للقطاع، مع تقليص المصاريف الإدارية والعمومية لبعض الشركات وكذلك انخفاض التمويل نتيجة تراجع معدلات الفائدة.وسجلت شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة نموا في صافي أرباح الربع الثالث على أساس سنوي، لجميع الشركات باستثناء "أسمنت الشمالية"، التي تراجعت أرباحها بنحو 12 في المائة، في حين كان النمو الأعلى لمصلحة "أسمنت الجوف" بنمو 643 في المائة و"أسمنت نجران" و"حائل" بنمو بلغ 235 و201 في المائة على التوالي.الإيراداتحققت شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسة إيرادات خلال الربع الثالث من 2020 بلغت نحو 2.67 مليار ريال، مقابل نحو 2.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث نمت الإيرادات بنحو 21.5 في المائة.فيما نمت إيرادات التسعة أشهر من 2020 بنحو 18 في المائة لتبلغ 7.72 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.54 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.وحققت الشركات ارتفاعا في إيراداتها الربعية باستثناء "أسمنت الشمالية" و"أسمنت الشرقية"، التي تراجعت إيراداتها بنحو 15 في المائة و9 في المائة.فيما تصدرت "أسمنت الجوف" النمو في الإيرادت بنحو 91 في المائة، تلتها شركة "أسمنت نجران" بنمو 81 في المائة، ثم "أسمنت أم القرى" و"أسمنت الجنوب" بنمو 51 في المائة لكل منهما.واستحوذت أربع شركات أسمنت مدرجة، على 45 في المائة من الإيرادات تقريبا من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة بالسوق الرئيسة، حيث كان نصيب "أسمنت الجنوب" 16 في المائة من الإيرادات، تلتها "أسمنت السعودية" بحصة 14.5 في المائة.ثالثا، حلت "أسمنت القصيم" بحصة 8.7 في المائة، وأخيرا "أسمنت المدينة" بالاستحواذ على 5.3 في المائة من إجمالي إيرادات الربع الثالث من العام الجاري.إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح لشركات الأسمنت في الربع الثالث إلى 31.5 في المائة، مقارنة بنحو 27.2 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، في حين كانت "أسمنت القصيم" و"أم القرى"، الأعلى في هامش صافي الربح بنحو 47.5 و36.4 في المائة على التوالي، ونجد أن "أسمنت الجوف" و"الشمالية" الأقل بهامش لصافي الربح عند 11.9 و12.4 في المائة.وبلغ مكرر الربحية لشركات الأسمنت لآخر أربعة فصول نحو 16 مرة، كانت "أسمنت أم القرى" و"أسمنت حائل" الأقل من حيث المكرر عند 11.7 مرة و13.2 مرة، في حين الأعلى مكررا لـ"أسمنت الجوف" و"أسمنت تبوك" بمكرر بلغ 45 و30 مرة.وحدة التقارير الاقتصادية