إدمان الصين على الفحم يتضارب مع وعدها بالطاقة الخضراء

تعمل الرافعات والحفارات بنشاط على تجهيز الأرض أسفل المداخن المخططة باللونين الأحمر والأبيض في محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، التابعة لمجموعة منجتاي على حدود مدينة أوردوس الشمالية في منغوليا الداخلية، شمالي الصين.ستضيف منجتاي المملوكة للقطاع الخاص قريبا مدخنتين صناعيتين كبيرتين إلى المجمع المترامي الأطراف، في توسع هو أكبر استثمار للمجموعة في تاريخها الممتد 20 عاما. ستحرق الوحدة الجديدة الفحم لتوفير التدفئة للأحياء المجاورة كجزء من سياسة إقليمية تم الكشف عنها في آذار (مارس) ستضيف خمسة جيجاواط من الكهرباء التي يتم تولديها بالفحم إلى منطقة غرب منغوليا الداخلية هذا العام.المنطقة الغنية بالموارد، وهي رقعة واسعة من الأراضي العشبية والصحراء والغابات تشمل معظم الحدود الشمالية للصين مع منغوليا، عالقة بين ماضي الصين الصناعي الثقيل والرؤية المستقبلية الجريئة منخفضة الكربون لقادة البلاد.تمت الموافقة على اقتراح منجتاي لإنشاء محطة توليد جديدة من قبل مكتب الطاقة المحلي في أيار (مايو)، وهي واحدة من 17 وحدة حصلت أخيرا على موافقة السلطات في منغوليا الداخلية – حصلت ست محطات على الموافقة هذا العام وحده كجزء من جهود الحكومات المحلية لتحفيز اقتصاداتها المتضررة من الوباء. لدى المنطقة أكبر عدد من المرافق التي بانتظار الموافقة من أي مقاطعة في الصين، وفقا لبيانات من جلوبال إنيرجي مونتور، وهي منظمة غير حكومية تتعقب مشاريع الوقود الأحفوري العالمية.لذلك في وقت يتحول فيه العالم بعيدا عن الفحم – وقد أشارت بكين إلى أنها ستفعل الشيء نفسه في النهاية – لا تزال الصين تمثل الأغلبية العظمى من مشاريع الفحم الجديدة على مستوى العالم.يقول يانج ينجكسيا، زميل أول في معهد الطاقة المستدامة في جامعة بوسطن: "الفحم مهم جدا في الصين من وجهة نظر إمدادات الطاقة والأمن، ولا تعتقد الحكومات المحلية أن من الممكن التخلص من الفحم على الفور. لا أعتقد أن الحكومة الصينية لديها فكرة واضحة تماما عن كيفية الوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2060".علاقة الصين المستقبلية بالفحم أمر بالغ الأهمية. سيكون لها تأثير كبير في الجهود العالمية للوفاء بأهداف تغير المناخ، لكنها ستؤثر أيضا بشكل كبير في إعلان الرئيس تشي جين بينج في أيلول (سبتمبر) أن هدف الصين هو أن تكون "محايدة من حيث الكربون" بحلول عام 2060. تحقيق هذا الهدف يعني تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتكون قريبة من الصفر مع معالجة أي مخرجات متبقية من خلال تكنولوجيات الالتقاط والتخزين.تم الإعلان عن هذه الخطوة باعتبارها إجراء مفاجئا وإيجابيا في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، لكنها استبقت الجولة التالية من محادثات المناخ للأمم المتحدة المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 وتركت البلدان تتدافع للحاق بالركب. تبعتها اليابان وكوريا الجنوبية بتعهدات للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.مع ذلك، يشير المشككون إلى استثمارات الصين المستمرة في الوقود الأحفوري وعدم استعدادها لفرض حظر على الفحم باعتبارها دليلا على افتقارها إلى المؤهلات التي تخولها لتكون رائدة عالمية في مجال تغير المناخ.تبنت الصين التكنولوجيات النظيفة في الأعوام الأخيرة. وهي تتصدر العالم في مبيعات السيارات الكهربائية السنوية ومنشآت توربينات الرياح والألواح الشمسية، على الرغم من تباطؤ السير في هذا الطريق بعدما حدت الدولة من الإعانات السخية التي كانت تقدمها سابقا.لكن في المراكز الصناعية تتضاءل قطاعات الطاقة المستدامة أمام المنافسين الملوثين. منذ مطلع القرن، شرعت السلطات البلدية في أوردوس – وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص، مشهورة بالكشمير الراقي والفحم – في تنفيذ موجة بعد موجة من مشاريع البنية التحتية المصممة لتجديد الاقتصاد المحلي وفطامه من الفحم. لكن كثيرا من الجهود توقف. "الوادي منخفض الكربون" والمجمع الصناعي للحوسبة السحابية الذي يعود تاريخه إلى عقد من الزمان ـ زارته "فاينانشيال تايمز" ـ لم يظهر دلائل تذكر على اجتذاب الأعمال.في المقابل، كانت شبكة من مناجم الفحم المفتوحة في المناطق الريفية المحيطة بالمدينة تعج بالنشاط. لافتات على جانب الطريق، تذكر المارة بأن عليهم "حماية البيئة مثلما يحمون أعينهم"، مغطاة بغبار الفحم الذي يطلقه تيار مستمر من الشاحنات التي تحمل أكوام الأحجار السوداء.عدم وجود بدائل فورية واضحة لتعزيز النمو المحلي يعني أن السكان في الأحياء المحيطة بالمصنع، في منطقة دونج شنج القديمة في أوردوس، رحبوا في الأغلب بمشروع منجتاي.يقول أحد مهندسي منجتاي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "أفضل طريقة يمكن بها لمنطقة دونج شنج أن تصبح صديقة للبيئة هي استخدام الفحم بيئيا وبكفاءة. هذه هي ميزتنا الحالية. تتطور صناعات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة لكنها بطيئة بعض الشيء. نحن بحاجة إلى استخدام الموارد التي لدينا".لكن هذا الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري والصناعات الثقيلة في الاقتصاد الصيني – أدى الإنتاج الصناعي إلى انتعاش البلاد الاقتصادي بعد الوباء – يلقي بظلاله على تعهد تشي الكبير. إعلان تشي الذي أشاد به علماء المناخ والسياسيون على نطاق واسع في الغرب، أعطى الأمل إلى إمكانية الانضمام النشط لأكبر بلد يصدر الانبعاثات في العالم إلى جهود إنقاذ مفاوضات المناخ المتوقفة بسبب فيروس كورونا وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.تقول راشيل كليتس، مديرة السياسات لبرنامج المناخ والطاقة في "اتحاد العلماء المهتمين في واشنطن"، إن خطوة الصين يفترض أنها ستساعد على ظهور تحالف عالمي رفيع المستوى يمكنه أن يحقق أهدافا حقيقية بشأن تغير المناخ. لكنها تحذر من أن "نقطة الضعف لدى كل من الصين واليابان هي ما سيفعلانه حول الفحم".لفتات سياسيةيقول بعض المتشككين إن الصين أصدرت التعهد جزئيا لتأمين دور إيجابي لها في الدبلوماسية العالمية – لتأخذ مكانة أخلاقية عالية بشأن تغير المناخ في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة أكثر انعزالية في عهد الرئيس دونالد ترمب، وفي الوقت نفسه استمالة أوروبا. يقول آخرون إن الهدف كان صرف الانتباه عن الانتقادات بشأن دور بكين في جائحة فيروس كورونا.وضعت هذه الخطوة واشنطن في موقف ضعيف. بعد الإعلان، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية "صحيفة وقائع" تسرد انتهاكات الصين البيئية. رفض مسؤول كبير في إدارة ترمب التزامات الصين بشأن المناخ ووصفها بأنها "لفتات سياسية جوفاء" قال لـ"فاينانشيال تايمز" إن الصين لديها سجل من "الممارسات البيئية الخادعة، ولا تتطابق كلماتها مع الواقع".ردت الصين على الاتهامات الأمريكية باتهامات من عندها، واصفة واشنطن بأنها "خارجة عن الإجماع" وكانت سببا في "تراجع كبير" في السياسة البيئية.احتمال تحول تغير المناخ إلى نقطة احتكاك أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بزعزعة استقرار عملية يقول المراقبون إنها تحتاج إلى تأييد بكين لتجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بسرعة أكبر حتى من قبل. شكلت الصين نحو ثلثي النمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في العقدين الماضيين. بلغت انبعاثات الولايات المتحدة ذروتها في عام 2007.أوضح جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترمب في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، أن تغير المناخ سيكون إحدى أهم أولويات إدارته. وهو ملتزم بالعودة إلى اتفاق باريس إذا فاز في الانتخابات واستخدام سياسة المناخ بوصفها أحد أركان الجهد المبذول لإحياء دور الولايات المتحدة في الدبلوماسية العالمية.يقول أحد مسؤولي حملة بايدن: "أحد العناصر المهمة في ذلك هو تحميل الحكومة الصينية المسؤولية عن التزاماتها"، مضيفا أن المرشح الرئاسي سيسعى إلى تجميع الحلفاء معا "للضغط على بكين لضمان عدم التهرب من مسؤوليتها الحيوية للتصدي لتغير المناخ".يقول النقاد إن البلدان التي ترجو العمل مع الصين يجب أن تتجنب الانزلاق إلى تبني ممارسات لا تقبل بها بالضرورة. مثلا، في الأغلب ما تصل بكين إلى الأهداف من خلال أوامر قانونية، وهو نهج يمكن أن يحقق نتائج لافتة للنظر لكن يمكنه أيضا تهميش المجتمعات وتكون له آثار مدمرة.أدت حملة لاستعادة الأراضي العشبية في منغوليا الداخلية إلى تحويل المجتمعات البدوية المحلية – التي تعد مسؤولة عن التصحر – إلى "مهاجرين بيئيين" استقروا في مناطق مبنية حديثا في المدن، بما في ذلك أوردوس. في الوقت نفسه، تحذر جماعات حقوق العمال من أن الدافع لتعزيز صناعة الفحم ورفع مستواها ينذر بتسريح جماعي للعمال ذوي المهارات المنخفضة.من المرجح أن يؤدي التعهد بالصفر الصافي إلى تكثيف أفضل وأسوأ الجوانب في نهج الصين تجاه البيئة، كما يقول لي ييفي، وهو باحث في فرع جامعة نيويورك في شنغهاي ومؤلف مشارك لكتاب حديث عن "النزعة البيئة القسرية" في الصين.يقول: "يمكن أن يترجم إلى إجراءات سياسة تتدخل في كل مجالات الحياة الاجتماعية. هذه المناطق الصناعية الكبيرة تصبح الآن الأجزاء المنسية من الاقتصاد الصيني".ذروة الانبعاثاتنطاق الانتقال الذي تنطوي عليه خطة تشي ضخم. قام معهد تغير المناخ والتنمية المستدامة في جامعة تسينغهوا، وهو مؤسسة فكرية مؤثرة، بحساب ما تحتاج الصين إلى القيام به لإعادة تشكيل اقتصادها للوفاء، بحلول عام 2050، بهدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.في ظل أكثر السيناريوهات طموحا، فإن مصادر الطاقة من الوقود غير الأحفوري – التي شكلت 41 في المائة من إنتاج الكهرباء في الصين في عام 2019 – ستشكل 90 في المائة في غضون 30 عاما. الوصول إلى هذا الحد يقتضي تطوير منشآت لطاقة الرياح والطاقة الشمسية تعادل نحو ثلاثة أضعاف القدرة العالمية الحالية لطاقة الرياح وأربعة أضعاف قدرة الطاقة الشمسية. إلى جانب تكاليف كهربة الصناعة والنقل، سيتطلب هذا التحول استثمارات بقيمة 135 تريليون رنمينبي (20 تريليون دولار)، حسبما قدر التقرير.تم إجراء البحث قبل إعلان تشي، لكن هي جيانكون، وهو مستشار الحكومة في جامعة تسينغهوا الذي قاد البحث، يعتقد أن التوصيات الخاصة بكيفية الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية تتماشى مع هدف 2060 نحو الصفر الصافي. ومن المتوقع أيضا أن تتضمن خطة الصين الخمسية المقبلة، التي من المقرر إصدارها في آذار (مارس)، سقفا سنويا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 10.5 مليار طن.يقول هي: "ستكون المهمة الرئيسة للخطة الخمسية التالية هي التأكد من أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها قبل عام 2030". بعد نقطة التحول هذه، تتوقع أبحاث المعهد انخفاضا سريعا في الانبعاثات في الوقت الذي تبدأ فيه مصادر الطاقة المتجددة بالعمل، وتكنولوجيات التقاط الكربون وتحسين الكفاءة تبلغ مرحلة النضج.وبحسب هي، من غير المرجح أن تعني محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم زيادة في الاستهلاك الكلي بسبب تلك الكفاءات الأكبر. وبموجب هذا السيناريو، كما يقول، ستسهم المحطات الجديدة أو المعدلة في التخفيض الشامل عن طريق استبدال الفحم منخفض الكفاءة الذي يحرقه الأفراد بأنواع مكافئة عالية الكفاءة.لكن من خلال السماح باستمرار بناء مشاريع الوقود الأحفوري، يحذر محللون من أن الصين تخاطر "بربط نفسها" بالكربون من المشاريع الملوثة التي سيكون من الصعب تفكيكها. لا تزال السيناريوهات التي رسمها هي وغيره من كبار الباحثين الصينيين في مجال المناخ حذرة وتترك المجال مفتوحا أمام خطر تأخير الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقا لما ذكرته يان تشين، وهي محللة لدى رفينيتيف، مقرها أوسلو.تقول: "تقر الحكومة بالاتجاه العالمي نحو صافي انبعاثات صفرية، لكنها لا تزال تريد تحقيق الانتقال ببطء"، مشيرة إلى "أن التباطؤ الاقتصادي الحالي هو الشاغل الرئيسي". إضافة إلى ذلك، من خلال "السماح للانبعاثات بالارتفاع إلى أن تصل الذروة"، فإن كثيرا من السيناريوهات تترك مجالا للمفاوضات مع صناعة الوقود الأحفوري القوية.تحولات السياسةإضافة إلى عوامل اللبس بشأن ما إذا كانت الصين يمكن أن تصل إلى أهدافها في عام 2060 – وحتى ذروة الانبعاثات قبل عام 2030 – هناك تحولات في السياسة من أجل تحويل الاقتصاد ليصبح صديقا للبيئة. بدلا من ضخ الإعانات في إنشاء شركات لتصنيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية – النهج السائد خلال العقد الماضي – تتحول الدولة نحو استخدام آليات جديدة مدفوعة بالسوق، مثل مخطط تداول الانبعاثات والتمويل الأخضر وإصلاحات سوق الكهرباء الفورية.سلسلة من الإعلانات الجديدة تلت تعهد تشي. أصدرت خمس هيئات حكومية مركزية الأسبوع الماضي مبادئ توجيهية لتعزيز الاستثمار الخاص والدولي في السندات الخضراء، لإعطاء الأولوية للنمو في مثل هذا التمويل. يجب أن تكون نصف مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2035 من السيارات الكهربائية أو التي تعمل بوقود الهيدروجين، وقد أعاد مسؤول كبير التأكيد على خطط نشر تجارة الكربون في صناعات جديدة.مع ذلك، يقول محللون إن أيا من هذه المبادرات وحدها لن توفر الثقل اللازم لدفع التخفيضات المناخية السريعة. مخطط تداول الانبعاثات، مثلا، لم يتم توسيعه حتى الآن إلى ما وراء قطاع الكهرباء وهو يعتمد على مقياس الكثافة، بدلا من تحديد حدود قصوى واضحة لإجمالي الانبعاثات.نجاح الصين النهائي أو فشلها كقوة دافعة لتجنب كارثة المناخ قد يحدث خارج حدودها. نحو 40 في المائة من إجمالي التمويل المقدم من الصين إلى محطات كهرباء في الخارج خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2019 كان لمحطات تعمل بالفحم، بينما ذهب 11 في المائة فقط إلى الطاقة المتجددة، وفقا لبيانات تجمعها جامعة بوسطن.على هذا النحو، مفاوضو المناخ العالمي مصممون على الاستفادة من رغبة الصين الظاهرة في تشجيع الجهود العالمية الأقوى. تقول كيلي سيمز جالاجر، مسؤولة سابقة عن المناخ في البيت الأبيض ساعدت في التفاوض بشأن اتفاقية المناخ لعام 2014 بين الرئيس تشي والرئيس باراك أوباما، إن التزام تشي الجديد هو "خطوة مهمة للغاية اتخذتها الصين"، مضيفة أن بكين اكتسبت سجلا جيدا في حفظ الالتزامات السابقة بشأن المناخ.تضيف جالاجر، التي تدير الآن مختبر سياسة المناخ في كلية فليتشر في جامعة تافتس: "بالنظر إلى أن الصين هي أكبر مصدر للانبعاثات حاليا، فكلما أسرعت في بلوغ تلك الذروة وبدء مسارها نحو الأسفل، فإن الانبعاثات التراكمية المنخفضة ستوجد مزيدا من المرونة للبلدان النامية الأخرى لتحديد متى يجب أن تبلغ ذروتها".لكنها ترى أن من الصعب على الصين والولايات المتحدة أن تتعاونا كما كان عليه الحال في عام 2014، حتى في ظل إدارة يقودها جو بايدن. نتيجة لفشل واشنطن في التصديق على بروتوكول كيوتو وانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ "فقدت الولايات المتحدة بعض الصدقية، لذا هي في حاجة إلى بعض التواضع. بصفتنا أكبر مصدرين للانبعاثات، لا يمكننا تحمل عدم تعاون هذين البلدين مع بعضها بعضا بشأن المناخ".