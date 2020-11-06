"نيويورك تايمز" تتجاوز عتبة 7 ملايين مشترك

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس أن عدد مشتركيها تجاوز في أكتوبر عتبة السبعة ملايين، مشيرة إلى أن مليوني مشترك إضافي اشتركوا خلال سنة في نسختها الرقمية.وبحسب "أ ف ب" تعتمد المجموعة الصحافية أكثر فأكثر وفقاً لاستراتيجيتها على المحتوى المدفوع، بغية الحد من التعويل على الإعلانات لتحقيق المداخيل.وكان الإعلان لا يزال قبل عامين يمثّل 38 في المئة من رقم الأعمال، لكنه لم يعد يشكّل في الفصل الثالث من 2020 أكثر من 18 في المئة من المداخيل، في حين توفّر الاشتراكات 70 في المئة منها.وعلى مدى الأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، ساهم نموّ حجم الأعمال العائد إلى الاشتراكات في التعويض عن انكماش حجم الإعلان بنسبة 30 في المئة في سنة.وللمرة الأولى، تجاوز عدد الاشتراكات في النسخة الرقمية عدد المشتركين في النسخ الورقية.ولم تعد الاشتراكات في النسخ الورقية تمثّل سوى 12 في المئة من إجمالي الاشتراكات، لكنّها توفر نحو نصف مداخيل الاشتراكات، إذ أن سعر الاشتراك في النسخة الرقمية أقل منه في الورقية.وبقي رقم الأعمال شبه ثابت، ولم يتراجع سوى بنسبة طفيفة هي 0,4 في المئة ليبلغ 426 مليون دولار.