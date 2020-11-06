«الصحة»: المرحلة الحالية مهمة لتفادي الموجة الثانية من كورونا

أكد الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أهمية تطبيق الإجراءات والاحترازات للوقاية من كورونا، مؤكدا أن التهاون فيها يعرض للعدوى.وقال العبدالعالي في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن المرحلة الحالية مهمة جدا، لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، مضيفا "التزامنا جميعا يعني سلامتنا جميعا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل".وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 450 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات في المملكة 349386 حالة، من بينها 7829 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 763 حالة حرجة، كما سجلت 474 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 336068 حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات الجديدة المسجلة منها 41 في المائة إناث، و59 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 5489 حالة، بإضافة 18 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 59317 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت الرياض القائمة بـ67 إصابة جديدة، تليها مكة المكرمة 51 حالة، تليها المدينة المنورة 50 حالة، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات "تطمن"، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز "تأكد"، التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".من جانب آخر، تشارك وزارة الصحة في تفعيل التوعية بالشهر العالمي لسرطان الرئة، الذي يقام كل عام في ديسمبر، ويهدف إلى التوعية ضد عوامل الخطورة التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة، والتوعية بأعراضه، وزيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عنه، وكذلك دعم الأبحاث العلمية المتعلقة به.ونشرت وزارة الصحة على حسابها على منصة "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" إنفوجرافيك يبين الفحوص اللازمة للتشخيص، وكيفية العلاج بحسب الحالة وعوامل الخطر، مثل التدخين، أو التعرض للتدخين السلبي، ويعد سرطان الرئة المسبب الأول للوفاة بين أنواع السرطان لدى الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة من جميع الوفيات، ويحتل المركز الثامن في المملكة بالنسبة إلى بقية أنواع السرطان الأخرى.