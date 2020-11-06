إحصاء مخيف .. 103 آلاف إصابة بكورونا في أمريكا خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة 102830 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء ليتجاوز إجمالي الإصابات اليومية في البلاد أكثر من 100 ألف حالة للمرة الأولى، وذلك بحسب الألمانية.

وجاءت الحصيلة القياسية ، التي نُشرت يوم الخميس ، فيما تشهد الولايات المتحدة زيادة في عدد الحالات بينما يزعم الرئيس دونالد ترامب أن الدولة على وشك احتواء الفيروس.

ويشعر خبراء الصحة العامة بالقلق مع اقتراب فصل الشتاء مما سيساعد الفيروس على الانتشار بسرعة أكبر ، الأمر الذي يتطلب تجديد إجراءات الإغلاق.