ارتفاع الأسواق العالمية مع اقتراب حسم الانتخابات الأمريكية

سجلت البورصات العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع اقتراب حسم الانتخابات الأمريكية، وتشهد منافسة شرسة بين جو بايدن ودونالد ترمب.

وبحسب "رويترز"، قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس مع مراهنة المستثمرين على مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون ويوقف أي تحركات لإدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن لتشديد القواعد وزيادة الضرائب على الشركات، وإن كان من السابق لأوانه التكهن بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 235.71 نقطة بما يعادل 0.85 في المائة ليصل إلى 28083.37 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.30 نقطة أو 1.23 في المائة إلى 3485.74 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 225.55 نقطة أو 1.95 في المائة مسجلا 11816.33 نقطة.

من ناحية أخرى، بلغت الأسهم الأوروبية قمة أسبوعين أمس، مدعومة بمجموعة من نتائج الأعمال القوية ومزيد من التحفيز للاقتصاد البريطاني وصعود "وول ستريت" بعد أن باتت نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عصية على التوقع.

وفي خامس يوم له من المكاسب، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ الـ20 من تشرين الأول (أكتوبر) مع عودة أسهم التكنولوجيا لتصدر المكاسب.

وربح مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 0.6 في المائة بعد أن رفع بنك إنجلترا المركزي بصورة فاقت التوقعات حزمته التحفيزية الكبيرة أصلا لشراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه استرليني (195 مليار دولار).

وقفز سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 5.7 في المائة بعد أن عاد لتحقيق ربح فصلي، إذ واصل نشاطه التجاري التعافي من بداية ضعيفة للعام.

وزاد سهم شركة الإعلام "بروزيبنسات.1 ميديا" الألمانية 6.4 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وعادت إلى الربح في الربع الثالث من العام.

وفي طوكيو، صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين أمس مدعومة بمكاسب "وول ستريت" البارحة الأولى، فيما لا تزال الأنظار متجهة إلى الإحصاء النهائي للأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعدما كشفت نتائج عدة ولايات تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق طفيف واحتمال انقسام الكونجرس بين الحزبين.

وارتفع مؤشر نيكاي 1.73 في المائة ليغلق عند 24105.28 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 في المائة إلى 1649.9 نقطة.

وفي الصين ربح مؤشرا شنغهاي المركب 1.30 في المائة وشينزين 1.67 في المائة في حين ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج 3.25 في المائة.

ويراهن المستثمرون على ما يبدو على سلطة مشتتة في الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة، بكونجرس منقسم بين مجلس نواب ذي أغلبية ديموقراطية ومجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون مع احتمال وصول رئيس ديموقراطي إلى البيت الأبيض.

وبحسب "الفرنسية"، قال جويشي واكو الخبير لدى "نومورا سيكيوريتيز"، إن مثل هذا الوضع "سيجعل من الصعب أي تعديل في العمق لفرض ضرائب على الشركات وتنظيم التكنولوجيات الجديدة" كما يرغب الديمقراطيون.

وهذا ما أتاح لقطاع التكنولوجيا الأمريكي تسجيل أرباح ضخمة أمس الأول خصوصا "ألفابيت" و"فيسبوك". وسجلت أمس العقود الآجلة في البورصات الأمريكية ارتفاعا كبيرا بفضل تحسن مؤشر ناسداك.

ولم تتضح الصورة في أريزونا وويسكونسن وميشيجن بعد بشكل نهائي. لكن مع فوزه في أريزونا وويسكونسن وميشيجن. وفي حال حقق فوزه في نيفادا وجورجيا أو بنسيلفانيا، سيحصل على العدد اللازم من كبار الناخبين البالغ 270 اللازم لينتخب رئيسا للولايات المتحدة.

أما دونالد ترمب الذي اعلن فوزه مسبقا، فبدأ يرفع دعاوى قضائية مطالبا بإعادة تعداد الأصوات في ويسكونسن وتعليق فرز الأصوات في بنسلفانيا. كما هدد أمس الأول باللجوء إلى المحكمة العليا.

وراهن المستثمرون أيضا على فرض حوافز مالية كبيرة سريعا في الولايات المتحدة عرقلتها المعارك الدائرة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية في بلد تضرر كثيرا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ميلان كاتكوفيتش المحلل لدى "أكسي" أنه "ليس المهم من يفوز. على الحزبين التحرك بسرعة لمواجهة الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد الأمريكي" من خلال وضع برنامج مساعدات.

من جهته قال جيل مويك كبير خبراء الاقتصاد لدى "أكسا" أنه "في هذه المرحلة سيكون من الصعب جدا الاعتماد على تحفيز قبل تشكيل إدارة جديدة" في كانون الثاني (يناير).

وأضاف "حتى وإن كان يمكننا التصور بأننا سنجد تسوية حول الحد الأدنى من التحفيز أشك في أن يكون بمستوى ما هو مرتقب".

لكن الوقت يداهم، مع تسجيل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة في الولايات المتحدة ما يعيد تحريك الشكوك حول نهوض أول اقتصاد عالمي.

وفي اليابان حققت الأسهم المرتبطة بالنمو أداء جيدا مستمدة الدعم من نظيراتها الأمريكية.

وانخفض مؤشر أسهم قطاع البنوك 1.03 في المائة فيما تراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.44 في المائة حيث تأثر كلاهما بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية مساء.

وقفز سهم شركة إيساي للصناعات الدوائية 17.91 في المائة متجاوزا الحد الأقصى اليومي له بعدما أعلنت الشركة أن شريكتها بيوجين تقترب من الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار لمرض الزهايمر.

وارتفع سهم "سوبارو كورب" 0.31 في المائة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية مع تعافي مبيعات السيارات الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وقفز سهم "سوزوكي موتور" 4.89 في المائة بعدما تجاوزت توقعاتها للأرباح توقعات المحللين.

وفي الصين ارتفع سعر سهم مجموعة "علي بابا" 6.28 في المائة في بورصة هونج كونج لدى الإقفال و"تنسنت" 6.2 في المائة.