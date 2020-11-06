استقرار الأسهم السعودية وسط تراجع معظم القطاعات .. والسيولة تهبط إلى 7.2 مليار ريال

استقرت الأسهم السعودية أمس عند مستوى 8089 نقطة كاسبة أقل من نقطة بنحو 0.01 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنحو 0.34 في المائة، وجاء الارتفاع الطفيف بدعم من القطاعات القيادية، حيث جاء معظم القطاعات متراجعا. وللجلسة الثانية تعجز السوق عن تجاوز 8090 نقطة التي تشكل مقاومة من ناحية فنية، واستمرار عجز السوق عن تجاوزها سيزيد قلق المتعاملين من أن موجة التراجع لم تنته، ما سيدفع بالضغوط البيعية إلى التزايد لجني الأرباح. ولا تبدو العوامل الأساسية داعمة للسوق مع ضعف أداء الشركات المالي في الربع الثالث، فحتى الآن أعلنت 120 شركة نتائجها وأظهرت الأرباح المجمعة 65 مليون ريال متراجعة 36 في المائة، مع تسجيل 23 شركة خسائر، وستنتهي مهلة الإعلان خلال الأسبوع المقبل.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8085 نقطة وتداول بين الارتفاع بمكاسب طفيفة، والتراجع فاقدا 0.7 في المائة عند 8029 نقطة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8089 نقطة رابحا أقل من نقطة، وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 7.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 57 مليون سهم لتصل إلى 262 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 26 ألف صفقة لتصل إلى 334 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنحو 1.15 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.64 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 837 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 719 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنحو 9.93 في المائة ليغلق عند 126.20 ريال، يليه "الكيميائية" بنحو 9.4 في المائة ليغلق عند 35.60 ريال، وحل ثالثا "المجموعة السعودية" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 21.42 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اتحاد الخليج" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 17.88 ريال، يليه "بروج للتأمين" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، وحل ثالثا "الدرع العربي" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 20.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 674 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 308 ملايين ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 298 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية