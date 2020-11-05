الذهب يبلغ ذروة شهر ونصف مع هبوط الدولار

انتعش الذهب ليبلغ أعلى مستوياته في شهر ونصف اليوم الخميس إذ تدعمت الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم مما نال من الدولار، وذلك بحسب رويترز.

وبحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 2.3 بالمئة إلى 1947.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر أيلول عند 1952.41 دولار. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1946.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "تزداد فرص أن يكون الرئيس ديمقراطيا العام القادم،" مضيفا أن ذلك سيعزز خطط التحفيز الاقتصادي الضخمة ويضغط على الدولار.

وصعدت الفضة 4.9 بالمئة إلى 25.09 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.2 بالمئة مسجلا 888.33 دولار، في حين قفز البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 2365.76 دولار للأوقية.