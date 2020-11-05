الرائد يقتنص نقاط الوحدة

اقتنص فريق الرائد لكرة القدم نقاط مستضيفه الوحدة بعد أن تغلب عليه 3/ 2 في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.سجل أهداف الرائد عقيل بلغيث (2)، المغربي كريم البركاوي (18)، وعبدالفتاح آدم (94)، وللوحدة الفرنسي يوسف نياكاتي (33)، والبرتغالي هيرناني سانتوس (39).ورفع الرائد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وتوقف الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز الـ13.وتستكمل الجولة بأربع مباريات غدا، حيث يلتقي الاتفاق مع الهلال، الاتحاد مع التعاون، ضمك مع الفيصلي، والباطن مع أبها.ويحتل الهلال المركز الثاني بسبع نقاط، متقدما على الفيصلي بفارق الأهداف، الاتفاق في المركز السادس بست نقاط، الاتحاد في المركز التاسع بأربع نقاط، أبها في المركز العاشر بأربع نقاط، التعاون في المركز الـ11 بأربع نقاط، الباطن في المركز الـ 12 بثلاث نقاط، وضمك في المركز الـ15 بدون نقاط.