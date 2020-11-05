"أسترا الصناعية" تربح 19.2 مليون ريال خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 19.204 مليون ريال مع انتهاء الربع الثالث من 2020 ، مقابل تسجيل خسارة بلغت 14.623 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:

- ارتفاع إجمالي الربح في القطاعات التالية:

1) الأدوية

2) الكيماويات المتخصصة

3) انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات

4) انخفاض الخسائر في مشروع مشترك

5) انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل في قطاعي

6)الكيماويات المتخصصة

7) مع ملاحظة أنه كان هناك ارتفاع في االمصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية