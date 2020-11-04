سانجيف جوبتا .. متداول سابق يتطلع لشراء وحدة تيسينكروب للفولاذ

من مركز قيادة مؤقت في عمق منطقة حزام الصدأ في ألمانيا، رسم سانجيف جوبتا مخططا للاستيلاء على واحدة من أقدم المصالح الصناعية وأكثرها رمزية في البلاد.قدم رجل الأعمال البريطاني المثير للجدل الشهر الماضي عرضا بسعر لم يكشف عنه لقسم الصلب المتعثر في تيسينكروب، الذي ترجع جذوره إلى مسبك بناه فريدريك كروب في وادي الرور في 1811.هذا العرض المفاجئ من شركة ليبرتي ستيل، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص كانت قبل خمسة أعوام فقط غير معروفة تقريبا وليس لها وجود حقيقي في الاقتصاد الرائد في أوروبا، أدى إلى بدء عملية قد تشهد سقوط الوحدة الألمانية في أيد أجنبية لأول مرة.إذا كان العرض الجريء قد سلط الضوء على الحظوظ المتراجعة للمجموعة الألمانية العملاقة ـ التي كانت تنتج في الماضي كل شيء من الغواصات إلى المصاعد التي يتم تفكيكها في عهد الرئيسة التنفيذية مارتينا ميرز بعد أعوام من الأداء الضعيف ـ فقد أظهر أيضا المسار المعاكس لمؤسس ليبرتي.نجح متداول السلع السابق بسرعة في تجميع شركة قوية بقيمة 20 مليار دولار من المعادن إلى الطاقة من خلال عمليات استحواذ في جميع أنحاء العالم. سيكون الفوز بثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في أوروبا لحظة للتتويج – وأكبر صفقة له حتى الآن.لكن لكي يحدث ذلك، يجب على رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما التغلب على عدد من العقبات – حتى لو أثبتت إدارة تيسينكروب أنها قابلة للتكيف وفشلت شركات صناعة الصلب الأخرى في المزايدة عليه – بما في ذلك رد الفعل العكسي المحتمل من العمال النقابيين والشكوك حول صدقيته.قال جوبتا عن هدفه الأخير، الذي من المتوقع أن يخسر مليار يورو هذا العام: "نرى قيمة حيث لا يراها الآخرون. وعندما نفعل، فإننا نستثمر ونغير ما يحتاج إلى تغيير".أضاف أنه "موجود في هذا العمل على المدى الطويل" وسيكون قادرا على ضخ أموال كافية في الكيان الجديد لتحويله إلى صانع صلب منخفض الكربون. الآخرون أقل اقتناعا بالأساس المنطقي للعملية.قال أحد مستشاري الصناعة: "غروره هو الذي يتحدث هنا. ما الذي يجعلك تتعارك مع شركة كبيرة ذات نفقات عامة ضخمة وتواجه تحديا كبيرا في المستقبل في الانتقال إلى إزالة الكربون؟".من بين المعوقات، كيف يمكن للرجل الذي نصب نفسه صناعيا، الذي أثار صعوده المذهل الشكوك، أن يمول شركة، تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو وفقا لبعض المحللين، لكنها تنزف المال وتتطلب استثمارات ضخمة لتظل قادرة على المنافسة.الافتقار إلى الشفافية حول الشؤون المالية لشركة ليبرتي أثار تساؤلات حول استدامة نموها واستراتيجيتها، في حين أن ترتيبات الاقتراض الخاصة بمالكها أثارت انتباه الأجهزة المنظمة.سيؤدي هذا الاندماج إلى شركة إنتاج لديها مبيعات بحدود 25 مليار دولار وقوة عاملة تزيد على 50 ألف شخص، بما في ذلك المواقع الأوروبية للشركة ومرافق ليبرتي في أستراليا والولايات المتحدة والهند.لكن يمكن لهذا أن يقلل من أهمية عمليات الصلب لشركة تيسينكروب، التي تتمركز إلى حد كبير في ولاية شمال الراين وستفاليا، موطن جميع المرشحين الثلاثة لخلافة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم.قال إنجو شاشيل، وهو محلل في كوميرزبانك: "تيسينكروب هي صاحب عمل مهم جدا في المنطقة، كما أنها تصدر نحو 2 في المائة من جميع أنواع انبعاثات الكربون الألمانية، لذا فهي سياسية للغاية في كثير من المجالات".اتحاد العمال "أي جي ميتال" القوي يعارض بشدة عملية استحواذ أجنبي ويضغط على الدولة الألمانية للحصول على حصة، خوفا من أن يؤدي الاندماج إلى مزيد من فقدان الوظائف، إضافة إلى ستة آلاف وظيفة تم الإعلان عن إلغائها عبر المجموعة.قال يورجن كيرنر، رئيس الخزانة في "أي جي ميتال" وعضو مجلس الإشراف في الشركة: "لحل مشكلاتها العديدة، تحتاج تيسينكروب للصلب إلى رأسمال وليس مالكا جديدا".ستضع ليبرتي أيضا في حسبانها مؤسسة كروب، أكبر مساهم في تيسينكروب بحصة تقارب 21 في المائة، التي تضطلع بمهمة "الحفاظ على نزاهة" المشروع التاريخي لكنها تؤكد أنها لن تتدخل في الإدارة اليومية للشركة .الطاقة الإنتاجية الزائدة تدفع الأسعار والأرباح إلى الأدنى، ويقول خبراء إن تصويب الأوضاع هو مفتاح تعزيز قطاع الصلب. تواجه الصناعة في أوروبا على وجه الخصوص تحديات وجودية من تأثير كوفيد - 19، وأحجام كبيرة من الواردات، وضغط لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ.لكن بدلا من الترشيد، يخطط جوبتا لزيادة الإنتاج. تقول ليبرتي إن أصولها تكمل أصول تيسينكروب مع قليل من التداخل، ما يجعل من غير المرجح أن ترفض بروكسل الصفقة على أساس المنافسة.لكن هذا أيضا يحد من نطاق خفض التكاليف. يرتبط نحو نصف مبيعات الصلب لشركة تيسينكروب بصناعة السيارات التي لا يتوقع أن تتعافى إلى مستويات ما قبل كوفيد لعدة أعوام.حتى لو كان هناك منطق في هذا الاندماج، فمن المرجح أن يخضع سجل جوبتا للفحص الدقيق في ألمانيا، التي تفتخر بالإشراف المسؤول على الأصول الصناعية.منذ إعادة فتح مصنع لف الصلب في ويلز في 2015، اقتنص المواطن البريطاني المولود في الهند الأفران المتعثرة ومصاهر الألمنيوم والمصانع الهندسية والمناجم تحت راية جي إف جي أليانس GFG Alliance، وهي مجموعة فضفاضة من مصالح عائلة جوبتا التي تشمل ليبرتي.لكن على الرغم من كل حديثه ووعوده بإعادة التنشيط، فإن تكتيكات تحسين الأوضاع التي يتبعها جوبتا تتضمن السعي للحصول على دعم من السلطات العامة المتلهفة لتأمين الوظائف. نظرا لأن GFG ليست كيانا قانونيا بحد ذاته وإنما هي مجموعة فضفاضة من عشرات من الشركات الفردية، فليس هناك معلومات تذكر حول أوضاعها المالية وأدائها بشكل عام.بعد مرور عام على تعهد ليبرتي بدمج العدد الكبير من مشاريع الصلب في شركة واحدة ونشر بيانات مالية موحدة، تلقي الشركة باللوم على الوباء في التأخير ووعدت بالحسابات بحلول نهاية 2020.سيتحول الانتباه حتما إلى كيفية حشد جوبتا القوة المالية المطلوبة. قالت ليبرتي إن عرضها الإرشادي غير الملزم يشتمل على "عدد من الرسائل من المؤسسات المالية" بشأن التوفير المحتمل للأموال "مع عدم وجود التزامات كما هو معتاد في هذه المرحلة من عملية العرض". ولم تذكر سوى بنك كريدي سويس الذي رفض التعليق.حتى الآن اعتمد توسع GFG إلى حد كبير على أشكال التمويل المرتبطة بمدفوعات الزبائن التي تكون عادة أكثر تكلفة من ديون الشركات العادية.جاءت مليارات اليورو بهذه الطريقة من شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة ناشئة. من الناحية العملية، يعني هذا الدفع للموردين مبكرا مقابل رسوم، أو تقديم نقدية مسبقة لفواتير العملاء غير المستحقة الدفع إلا بعد أشهر.تم التحقيق مع بنك ألماني مملوك لجرينسيل من قبل المنظم المالي في البلاد، BaFin، حول مستوى تعرضه للشركات المرتبطة بـ GFG، كما ذكرت بلومبيرج أول مرة.قالت جرينسيل إنها لا تعلق على عمل العملاء، مضيفة أنها تمتثل لجميع المتطلبات التنظيمية في الولايات القضائية التي تعمل فيها.وهناك بنك مملوك من قبل جوبتا نفسه، بنك وايلاندز، يتعرض للتدقيق من هيئة الرقابة المصرفية في المملكة المتحدة بشأن قروضه لشركات وهمية تمول كيانات مجموعة GFG.إذا حاولت ليبرتي بدلا من ذلك جمع تمويل الاستحواذ التقليدي المضمون مقابل أصول تيسينكروب، فسيتعين عليها إقناع البنوك بأنه لن يكون هناك تكرار لأول غزوة كبيرة في اقتراض الشركات التقليدي.في غضون عام من تأمين قرض لأجل مقداره 350 مليون دولار من ناد من البنوك لتمويل شرائه لمصهر ألمنيوم كبير في فرنسا في 2018، سقط المقترض في حالة تخلف عن السداد من الناحية الفنية. في حين لم يتم تفويت أي مدفوعات مجدولة، تضمنت المشكلات التأخير في تقديم الحسابات المدققة وضرورة قيام جوبتا بضخ مزيد من السيولة في المشروع.مهما كانت الطريقة التي يمول بها جوبتا العرض، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيستفيد من كونه المرشح الأوفر حظا، وفقا لأشخاص مقربين من تيسينكروب.يمكن أن يشجع منهجه خاطبين محتملين آخرين، مثل ساب السويدية أو سالزجيتر الألمانية، وكذلك تاتا ستيل يوروب، التي منعت بروكسل اندماجها المقترح مع وحدة تيسينكروب العام الماضي.في أعقاب عملية البيع الضخمة بقيمة 17 مليار يورو لقسم المصاعد التابع لتيسينكروب هذا العام، قال شاشيل إن الشركة: "لا تتعرض لضغوط فورية من منظور السيولة لأنها تمتلك أكثر من خمسة مليارات يورو من صافي السيولة". وتعهدت ميرز بفحص جميع الخيارات الخاصة بالصلب قبل اتخاذ قرار نهائي.لكن الرئيس صاحب التفكير المنفرد سيعرف أن إيجاد حل للشركات المشهورة سيصبح أكثر صعوبة بكثير بمجرد بدء الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في ألمانيا العام المقبل.