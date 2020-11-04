تراجع أسهم "على بابا" عقب وقف الطرح الأولى لشركة مالية تابعة لها

تراجع أسهم مجموعة على بابا الصينية بنسبة 7.5% خلال جلسة التداول في بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تعليق الحكومة الصينية الطرح الأولي لشركة مالية تابعة للمجموعة.

وكانت شركة "انت جروب" التي تقدم الخدمات المالية، التي تدير خدمة علي باي للدفع عبر الهاتف المحمول، تعتزم طرح أسهمها في بورصتي شنغهاي وهونج كونج غدا الخميس، وكان من المتوقع أن يجمع الطرح 37 مليار دولار في أكبر عملية طرح أولي على الإطلاق.

مع ذلك، تم تعليق الطرح بسبب تغيرات في " البيئة التنظيمية القانونية" ، بحسب ما قالته الهيئة الحاكمة لبورصة شنغهاي،بحسب "الألمانية".

وهذا يعني أن شركة" أنت جروب" ربما لم تلتزم بالشروط و متطلبات الافشاء الخاصة بالطرح الأولي.

وأعلنت انت جروب لاحقا وقف الطرح في بورصة هونج كونج.

وتراجع أسهم علي بابا بنسبة 8.1% أمس الثلاثاء في بورصة نيويورك بعد هذا الاعلان.