في ظل تقارب شديد في الانتخابات الأمريكية .. الذهب يتراجع مع تفضيل الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ليقلص خسائر بأكثر من 1 في المائة تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1900.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن .. نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بادين والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع".

وفاز ترامب في ولاية فلوريدا وتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات أخرى متأرجحة يوم الثلاثاء لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه سينتصر في الانتخابات عبر الفوز في ثلاث ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ.

ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا. ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير.

وارتفع الدولار 0.4 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.7 في المائة إلى 23.75 دولار. وتراجع البلاتين نحو 1 في المائة إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2270.78 دولار.