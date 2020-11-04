يمثلون الدفعة الـ 11 .. صرف 14.4 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشر من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني.

وبلغ اجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 14,433,931.50 ريال وذلك لعدد 47 مزارع وبهذا يكون إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم 429,245,082.78 ريال لعدد (1,525) مزارع وبكمية إجمالية بلغت 369,204 طن.

وأوضحت المؤسسة بأن موسم استلام القمح المحلي لهذا العام قد أغلق بتاريخ 29 أكتوبر 2020 ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وكانت المؤسسة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 19/8/1441 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437 الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويا.