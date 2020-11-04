أرامكو .. الرابح الوحيد بين كبرى شركات النفط العالمية في 2020

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل على أكبر خمس شركات نفط مدرجة في العالم خلال تسعة أشهر من العام الجاري، حيث كانت الرابح الوحيد من بينها، فيما سجلت الشركات الخمس خسائر قياسية مع تهاوي أسعار النفط 39.2 في المائة للفترة.

وشركات النفط الخمس الكبرى المدرجة هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي أرباح شركة أرامكو السعودية 35.01 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل خسائر للشركات الخمس.

وإجمالا، فإن الشركات الخمس الكبرى المدرجة، حققت خسائر بلغت 54.7 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بصافي ربح بلغ 45.74 مليار دولار للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسار شركة إكسون موبيل نحو 2.37 مليار دولار، و4.88 مليار دولار لشركة شيفرون، و8.13 مليار دولار لشركة توتال، و17.66 مليار دولار لشركة شل، و21.66 مليار دولار لشركة بي بي.

وكانت الشركات الخمس، سجلت أرباحا في الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 8.65 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، 9.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و8.66 مليار دولار لشركة توتال، 14.87 مليار دولار لشركة شل، أربعة مليارات دولار لشركة بي بي.

ويأتي تحقيق الخسائر لهذه الشركات رغم التحسن الملموس في بعضها على أداء الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن خسائر الكبيرة للربع الثاني ألقت بظلالها على إجمالي نتائج الأعمال في تسعة أشهر من 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية