شركة صندوق الصناديق "جدا" تستثمر في صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة

وقعت شركة صندوق الصناديق "جدا"، التي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استثمار جديدة مع صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة، تنفيذاً لأهداف وغايات الشركة وتعزيزاً لدورها الحيوي الفعال في دعم قطاع صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وشهد توقيع اتفاقية الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ "جدا" عادل العتيق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية فهد بن خالد السعود، وعدد من أعضاء الفريقين.

ويهدف صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة إلى تحقيق أرباح رأس مالية من خلال الاستثمار في الشركات السعودية في مرحلة النمو في قطاع الأغذية والمشروبات بما يمكن الشركات من تحقيق فرص النمو والتوسع.

ويعد صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة من أوائل الصناديق السعودية التي تستهدف مرحلة النمو وقد تمت تغطية رأس ماله بالكامل.

وقال عادل العتيق الرئيس التنفيذي لـ "جدا" إن هذا الاستثمار يأتي كأول استثمار للشركة في صناديق الملكية الخاصة بعد الاستثمار مسبقا في عدة صناديق استثمار للمال الجريء، ويأتي تعبيراً عن ثقتنا بقدرات الفريق الاستثماري في ألفا المالية على تنفيذ استراتيجية الصندوق الاستثمارية، والعمل على تحقيق العوائد التي يتطلع لها المستثمرون وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق.

وكانت "جدا " قد أسست أثر قرار صادر عن مجلس الوزراء لتوفير منظومة مزدهرة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء لكي تشكل عنصراً أساسياً للنجاح على المدى الطويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة والاستثمار الجريء، والإسهام في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والمشاركة الفاعلة في إدارة هذه الشركات من خلال هذه الصناديق بشكل مستدام، وأسس صندوق الاستثمارات العامة شركة "جدا" برأسمال استثماري بلغ أربعة مليارات ريال، حيث يعد إنشاؤها جزءًا مهمًا من رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، قال فهد بن خالد السعود العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفا المالية "صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة يهدف إلى تنمية رؤوس الأموال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في شركات لديها القدرة على النمو والتوسع، ومدارة من قبل رواد أعمال متمكنين وطموحين، وسيشرف على إدارة الصندوق فريق استثماري يتميز بتنوع الخبرات في مجالات إدارة الصناديق والاستراتيجية وحوكمة الشركات".