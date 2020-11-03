إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية عند أعلى مستوياته في 17 أسبوعا

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 31 أكتوبر نموا بنحو 36.3 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 24 أكتوبر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر نحو 9.15 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.71 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 2.44 مليار ريال.

وبذلك سجل إنفاق المستهلكين أعلى مستوى في نحو 17 أسبوعا "الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو الماضي"، بعد ثلاثة أسابيع من التراجع.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، سجلت جميع القطاعات نموا في مبيعاتها عبر نقاط البيع، راوحت ما بين 10 و74 في المائة.

في حين تصدر قطاع التعليم النمو بنحو 73.9 في المائة ومبيعات 83.1 مليون ريال هي الأعلى في أربعة أسابيع، تلاه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنمو 61.6 في المائة ومبيعات 400.5 مليون ريال تعد الأعلى في 17 أسبوعا.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، بلغت مبيعات قطاع الأطعمة والمشروبات 1.55 مليار ريال بنمو 43.6 في المائة، ليشكل 17.1 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، ثم مبيعات قطاع المطاعم والمقاهي البالغة 1.13 مليار ريال.

كذلك سجلت ثلاثة قطاعات نموا للأسبوع الثاني على التوالي، وهي قطاع الأثاث وقطاع المجوهرات وكذلك قطاع الصحة.

إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 19.3 في المائة لتبلغ نحو 77.72 مليون عملية لجميع القطاعات، مقارنة بنحو 65.15 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وبحسب آخر البيانات الشهرية، نمت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 33.7 في المائة خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، لتبلغ نحو 33.21 مليار ريال مقارنة بنحو 24.84 مليار ريال في الفترة المماثلة، فيما نمت المبيعات مقارنة بأغسطس 6.6 في المائة.

ويأتي تزايد مبيعات نقاط البيع للعام الحالي بعد إلزامية القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال خطط برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر، التي شملت جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس الماضي.

وحدة التقارير الاقتصادية

