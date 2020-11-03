جولي شيك تدشن حملتها لـ "جولي فرايدي"

دشنت منصة التسوق الرقمية جولي شيك حملتها التسويقية المعروفة "جولي فرايدي"، والتي إنطلقت في الثالث من نوفمبر وتستمر حتى السادس من ديسمبر من العام الجاري 2020، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد رقمياً عن بُعد، ووصف نائب رئيس الشركة للشئون الحكومية والعلاقات العامة السيد دنيس دو الحملة بأنها أهم حملة تسويقية سنوية للشركة بين الحملات السابقة التي بدأت عام 2017، لافتاً أنها ستشهد نشاطات متنوعة وفعاليات عديدة تشمل عروض غير مسبوقة من أهمها مهرجان كوبونات المليار، والذي يعنى بإحتفاء الشركة بتسجيل اكثر من ٣٠ مليون مستهلك على منصتها في الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة ستقوم الشركة بتوزيع كوبونات لجميع المستخدمين المسجلين في التطبيق، حيث تبلغ قيمة الكوبونات ٧٥ ريال للمستخدم الواحد. وتقدر القيمة الإجمالية لهذة الكوبونات بمليار ريال سعودي. وهذا المهرجان "عرض الكوبونات" سيكون من أهم الحملات التسويقية لمنصة جولي شيك في جميع المناسبات من الآن فصاعدا". جميع هذه العروض في مجملها ستجعل من جولي فرايدي ٢٠٢٠ حملة متميزة ونقلة جديدة ترفع مكانة الشركة إلى مستويات أعلى.

وأضاف:” الركائز الرئيسية وراء هذه الحملة هي استراتيجيتنا المقررة لترقية جودة البضائع والخدمات على نحو كامل وجوهري، فهي ليست للتسويق فحسب، بل تستهدف كذلك وضع بضائعنا وخدماتنا تحت رقابة الأسواق، لإيماننا بأن مطالب الأسواق هي دليل التقدم للأمام والمفتاح لتحقيق النمو المستدام، كما أن الشركة هذا العام قطعت شوطاً كبيراً لتطوير المنصة، لا سيما فيما يتعلق بسلسلة التوريد ودقة وفعالية خدمات التوصيل وخدمات ما بعد البيع وسهولة الدفع الرقمي، علما" أن عمليات التطوير هذه جاءت تزامناً وتفاعلاُ مع الظروف القاهرة لوباء كوفيد 19 العالمي، وصموداً أمام التحديات الناجمة عنه، لذا اتخذت الشركة من تغيرات الأسواق المتسارعة منطلقا جديدا لتحقيق نقلة نوعية، وهو ما يفسر شعارنا الجديد”.

من جانبه أفصح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جولي شيك ومسؤول السوق، السيد ريتشارد عن أهمية منصة التجار ودورها الجوهري في تطور التجارة الإلكترونية خصوصا" في السوق السعودي ، حيث زادت مساهمة التجار المحليين من 35% في 2015 لتصل الآن الى 65%. وبين انه وبسبب الجائحة حول عدد كبير من الموزعين أعمالهم في هذا الإتجاه وأوضح الدور الذي تقوم به الشركة من خلال إستضافة العديد من الماركات التجارية على منصتها مؤخرا.

وأكد السيد ريتشارد إنضمام أكثر من 80 علامة تجارية شهيرة ومشاركتها من خلال منصة التجار في عروض جولي الجمعة ، حيث سيتم تقديم الكثير من المفاجآت للعملاء أثناء الحملة.

وإستعرض نائب الرئيس التنفيذي لجولي مارت السيد سام في حضور كبار الممثلين التنفيذيين من مجموعة تمر، احد الشركاء المحليين لجولي شيك ، آخر المستجدات الخاصة بخدمة السوبر ماركت الإلكتروني والذي دشن مؤخرا حيث قال :" في المستقبل ، سنواصل زيادة تنوعنا ، وتوفير المزيد من خيارات التسوق لعملائنا في السوق السعودي، ولتحقيق هذا الهدف ، سيكون تركيزنا على جودة الخدمة لجذب المزيد من البائعين، وحتى الآن لدينا 7000 منتج متاح للشراء في النظام الخاص بنا، معظمها نشط بالمخزون في مستودعاتنا بالرياض".

جدير بالذكر أن شركة جولي شريك واحدة من أكبر منصات البيع الرقمي في الشرق الأوسط، ووقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع حكومة مدينة إيي وو في الصين والتي تُعد من أكبر المدن المصدرة للمنتجات والسلع الاستهلاكية الصغيرة بحسب البنك الدولي ما دعا الشركة فتح مكتب لها هناك مؤخرا حرصا على توفير افضل المنتجات لعملائها.