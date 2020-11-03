ارتفاع تداولات العملات والسلع الأولية يزيد مكاسب "بي. إن. بي باريبا"

أسهم ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية في زيادة مكاسب بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي والتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثالث، على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة يتسبب في تآكل هوامشه.وبحسب "رويترز"، ساعدت أحجام التداولات الوفيرة معظم البنوك الأوروبية الرئيسة على تحقيق أرباح فصلية أفضل من التوقعات إلى جانب آفاق أكثر تفاؤلا حيال خسائر القروض نتيجة التداعيات المالية الناجمة عن كوفيد - 19.وارتفعت إيرادات البنك المعني بالشركات والمؤسسات لدي "بي. إن. بي باريبا" 17.4 في المائة، بينما قفزت إيرادات التداول في أدوات الدخل الثابت 36 في المائة "مع مستوى جيد لنشاط العملاء في أسواق الفائدة والعملة"، ما يفوق متوسط زيادة 26 في المائة لدى خمسة بنوك استثمار أوروبية.وأعلن البنك تحقيق صافي ربح فصلي 1.89 مليار يورو "2.20 مليار دولار" بانخفاض 2.3 في المائة عنه قبل عام. واستقرت الإيرادات تقريبا عند 10.89 مليار دولار.وبحسب تقديرات "آي. بي. إي. إس" من "رفينيتيف"، توقع محللون ربحا صافيا 1.57 مليار يورو تقريبا وإيرادات تقترب من 10.66 مليار يورو.وقال البنك الذي يبلغ حجم قوائمه المالية 2.6 تريليون يورو ومعظم انكشافه في أوروبا، إن التعافي الاقتصادي كان تدريجيا في الربع الثالث مع قوة دفع تتفاوت من قطاع إلى آخر أو منطقة إلى أخرى.وعلى صعيد نتائج الشركات، أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية باي بال هولدنجز، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب "الألمانية"، ذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 1.02 مليار دولار بما يعادل 0.86 دولار لكل سهم، مقابل 460 مليون دولار بما يعادل 0.39 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكان المحللون يتوقعون أن تكون أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثالث 1.28 مليار دولار بما يعادل 1.07 دولار للسهم الواحد.في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت 24.7 في المائة سنويا إلى 5.46 مليار دولار مقابل 4.38 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.بينما أعلنت شركة الصناعات الهندسية الأمريكية ليجيت آند بلات، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 104.8 مليون دولار بما يعادل 0.77 دولار لكل سهم، مقابل 99.6 مليون دولار بما يعادل 0.74 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكان المحللون يتوقعون أن تكون أرباح الشركة خلال الربع الثالث 0.71 دولار للسهم الواحد.في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث ترجعت 2.4 في المائة سنويا إلى 1.21 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.وفي سياق متصل، أفادت شركة "لينوفو" الصينية العملاقة للتكنولوجيا والحواسيب أمس، أن صافي أرباحها للربع الثاني ارتفع 53 في المائة إلى 310 ملايين دولار أمريكي، وذلك مقابل 202 مليون دولار العام الماضي.وقفز دخل الشركة قبل خصم الضرائب 52 في المائة عن العام السابق إلى 470 مليون دولار.وارتفعت الإيرادات 7 في المائة إلى 14.5 مليار دولار مقابل 13.52 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل نمو قوي في جميع الأعمال.وتوقعت الشركة تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام، بالنظر إلى الأسلوب العالمي الجديد للعمل والتعلم واللعب، من المنزل.وقالت الشركة إنها تتوقع فرص نمو مستقبلية كبيرة تتجاوز توقعات المحللين.وقال يوانكنج يانج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة لينوفو، "في ظل استمرار العالم في التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، فإننا واثقون بإمكانات النمو على المدى الطويل لكل من الأجهزة والبنية التحتية السحابية".في حين أعلنت شركة تومسون رويترز أمس، ارتفاع إيرادات الربع الثالث ورفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة لعام 2020 بأكمله.وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، التي تملك وكالة "رويترز"، إن الإيرادات الفصلية زادت 2 في المائة إلى 1.44 مليار دولار، وإن الربح التشغيلي ارتفع 21 في المائة إلى 318 مليون دولار.وقال ستيف هاسكر الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز، في بيان، "يسعدني إعلان أن أسواقنا وأنشطتنا تواصل إثبات متانتها في مواجهة بيئة كلية أشمل زاخرة بالتحديات".ووفقا لبيانات "آي. بي. إي.إس" من "رفينيتيف"، بلغت الأرباح المعدلة 39 سنتا للسهم، وهو ما يفوق 38 سنتا في توقعات محللين. وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة 1.44 مليار دولار، وهو ما يفوق على نحو طفيف توقعات "وول ستريت".وحققت وحدتا الأنشطة القانونية وخدمات الشركات، مبيعات فصلية وأرباحا معدلة أعلى.وانخفضت الإيرادات الذاتية في وكالة "رويترز" للأنباء 2 في المائة، ما يعكس تراجع نشاط الوكالة والتأثير المستمر لأزمة جائحة كورونا في أنشطتها المتعلقة بالمناسبات.وقال هاسكر، "أنا واثق بأننا سنواصل التعامل بفاعلية مع هذه البيئة الصعبة والبناء على هذا الأداء في 2021".