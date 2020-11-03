الانتخابات الأمريكية 2020.. ما تحتاج إلى معرفته الآن

مع اقتراب الحملة الانتخابية الأمريكية الصاخبة من محطة النهاية يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع ليقرروا من سيقطن البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع المقبلة، هل سيكون الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب أم منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن؟.

- سيدلي ملايين الناخبين الأمريكيين بأصواتهم اليوم في يوم انتخابي يختلف عن أي يوم آخر حيث يتحدون خطر جائحة كوفيد-19 واحتمالات حدوث أعمال عنف وترهيب بعد أحد أكثر السباقات الرئاسية استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة.

- بينما جاب كل من ترمب وبايدن الولايات الحاسمة من أجل الأصوات النهائية أمس استعدت الحملة الانتخابية لكل منهما لخلافات ما بعد الانتخابات ولمعركة قضائية محتملة يمكن أن تؤخر إعلان النتيجة النهائية.

- كثير من الأمريكيين يعتبرون هذه الانتخابات انتخابات فيروس كورونا. فقد حددت الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 230 ألفا في الولايات المتحدة وتسببت في فقد الملايين لوظائفهم، معالم العام الأخير من رئاسة ترامب وأصبحت صرخة استنفار لبايدن.

- رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة من جانب الجمهوريين لاستبعاد 127 ألف صوت أدلى بها أصحابها بالفعل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أماكن التصويت من السيارات في هيوستن.

- إقامة مئات الدعاوى القانونية بشأن كيفية التصويت في خضم جائحة عالمية ووجود أرقام قياسية لأوراق الاقتراع عبر البريد والمشاركين في التصويت المبكر جعلا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 من أصعب الانتخابات التي يمكن توقعها. نظرة على ما يمكن توقعه اليوم وما بعده.

- الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقررها نحو 12 ولاية يمكن أن تميل لصالح ترمب أو بايدن. نظرة للولايات الحاسمة الرئيسية التي ستحدد من هو الرئيس الأمريكي القادم.

- هناك حملة توعية للناخبين لتعزيز إقبال ذوي الأصول اللاتينية في ولاية أريزونا الحاسمة لا سيما في مقاطعة ماريكوبا، التي بها رابع أكبر عدد سكان في البلاد حيث يقطنها 4.5 مليون نسمة بينهم 1.4 مليون من أصل لاتيني.

- إدارة بايدن قد تأتي بحماية أفضل للبيئة ودواء أرخص وتقلل اتجاه العالم نحو النهاية، بينما قد يؤدي مصطلح آخر لترمب إلى لوائح أقل ومزيد من الحروب التجارية وزيادة معدلات مشاهدة الشبكات التلفزيونية.

- الديموقراطيون يفضلون الخروج من نحو عشر سباقات متنازع عليها في مجلس الشيوخ الأمريكي بسيطرة كاملة على الكونجرس في انتخابات اليوم لكن النتائج النهائية بخصوص خمسة من هذه المقاعد قد لا تكون متاحة قبل أيام، وربما شهور في بعض الحالات.

- كاليفورنيا تصوت على مستقبل الاقتصاد المضطرب لاتخاذ قرار بشأن تأييد التصويت لمقترح من أوبر وحلفائها من شأنه أن يعزز توصيل الطعام اعتمادا على التطبيق وجعل سائقي سيارات الركوب متعاقدين مستقلين وليسوا موظفين.

- شركتا تويتر وفيسبوك أعلنتا خططا لوضع تحذيرات على منشورات المرشحين للانتخابات الأمريكية والحملات التي تزعم الفوز قبل إعلان النتائج الرسمية.

- شبكات الأخبار التلفزيونية الأمريكية تستعد لليلة الانتخابات بشكل مختلف حيث تواجه ضغطا متزايدا لكشف النتائج بدقة دون تكهنات غير مبررة مع تخليها عن التسرع.

* رأي مستثمرين

- مستثمرو سوق وول ستريت يتطلعون لفوز بايدن وأن يختار حكومته المحتملة لتحديد ما إذا كان سيحكم كمعتدل صديق للأعمال أو يروج لتشريعات تقدمية وكيف سيؤثر أي من النهجين على الأسهم الأمريكية.

- مستثمرون ومحللون يقولون إنه من غير المرجح أن تتحسن ثروات الدولار التي تنهار على المدى البعيد بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم.

وبلغة الأرقام يتفوق بايدن على ترمب بفارق ضئيل في ولاية فلوريدا الحاسمة حيث يعتزم 50 في المئة من الناخبين المحتملين الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن بينما يدعم 46 في المئة من الناخبين ترمب، حسبما أفاد استطلاع رويترز - إبسوس أمس.

وفي مسار الأحداث المتوقعة للحملة الانتخابية في الثالث من نوفمبر:

- يتوجه الناخبون الأمريكيون لصناديق الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة لانتخاب رئيسهم ونائبه وكذلك أعضاء الكونجرس.

- حضر بايدن فعاليات (أُخرج للتصويت) في ولاية بنسلفانيا وألقى ملاحظات في بلدته ويلمنجتون في ولاية ديلاوير ليلة الانتخابات، وواصلت المرشحة لمنصب نائب الرئيس السناتور كمالا هاريس الحملة الانتخابية في ميشيجان. وأقام ترمب حفل ليلة الانتخابات في البيت الأبيض.