"أسمنت الجنوب" تربح 150 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 66.6 %

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت 150 ريال بارتفاع 66.6 في المائة عن نفس الربع من 2019. كما حققت الشركة صافي ربح 468 مليون ريال في الـ 9 أشهر من 2020 بارتفاع 55.4 في المائة عن نفس الفترة من 2019.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 48.9 في المائة وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 37.9 في المائة. وانخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي بواقع 25.7 في المائة وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 7.2 في المائة وزيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 70.8 في المائة.