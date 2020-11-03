"سامبا" يرتفع بأرباحه إلى نحو 3.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث

أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث من العام الحالي 2020م، حيث ارتفعت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث بنحو 0.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2019م لتبلغ 1.23 مليار ريال سعودي، فيما بلغت الأرباح المجمعة لسامبا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 3.5 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 7.25% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن النمو المحقق خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات المحيطة بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، يعود إلى الزيادة التي سجلها البنك في إجمالي ربح العمليات وبنسبة 10.4% لتبلغ حوالي 7.2 مليار ريال مقارنة مع 6.5 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق 2019م، نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل المتاجرة، وأرباح تحويل عملات أجنبية.

واعتبر الخضيري أن هذه النتائج تؤكد على قدرة سامبا وحرصه على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو، من خلال ترشيد النفقات من ناحية، وتوجيه الاستثمارات ضمن أوجه آمنة من شأنها دعم مؤشرات الأعمال لدى البنك بصفة مستمرة، وتعظيم عوائد المساهمين، وتعزيز متانة المركز المالي.

كما نوه الخضيري بالنهج المتين الذي اتبعته المجموعة والذي انعكس على تنمية حجم الموجودات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 289.585 مليار ريال مقارنة مع 237.342 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22%، في الوقت الذي سجلت فيه ودائع العملاء زيادة نسبتها 21.6% لتصل في نهاية الفترة إلى 201.167 مليار ريال، مقارنة مع 165.490 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، إلى جانب الأرتفاع المسجل في الاستثمارات والتي أرتفعت خلال الفترة بنسبة 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق محققة 95.475 مليار ريال، كما زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 23% لتصل إلى 154.207 مليار ريال في إشارة إلى الثقة المتزايدة بالبنك من قبل العملاء وبما يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تبنّتها المجموعة للارتقاء بجودة الأعمال، وتعزيز جاذبية منظومة خدماتها ومنتجاتها المصرفية والمالية.



ولفت الخضيري إلى أن الأداء الإيجابي خلال الربع الثالث ساهم في تعزيز ربحية السهم لتصل إلى 1.73 ريال، كما كان له الدور الأساسي في تنمية حقوق المساهمين بنسبة 6% لتصل في نهاية الربع الثالث إلى 47.181 مليار ريال مقابل 44.487 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق.

وأكد الخضيري أن نقاط التحول التي تشهدها المجموعة اليوم، وتوجهاتها المستقبلية لم تثنها عن المضي في تنفيذ خططها التي تحفظ لها سمعتها ومكانتها المرموقة على صعيد قطاع الصناعة المصرفية المحلية والإقليمية، والاستمرار بخطواتها للحفاظ على مكتسبات إنجازاتها، والتي منحتها الثقة المتنامية من قبل بيوت الخبرة العالمية، والتقدير الرفيع من قبل مؤسسات التقييم الدولية الموثوقة.

وجدد الخضيري التهنئة لمساهمي المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين على هذه النتائج، مؤكداً أنها ما كان لها أن تتحقق لولا مستوى التعاون القائم بين كافة الأطراف وروح التفاني والإخلاص السائدة لدى الجميع لما فيه مصلحة المجموعة، وكذلك ثقة العملاء بسامبا كخيار مصرفي رائد.