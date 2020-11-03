إيطاليا: توقعات بفرض قيود جديدة لمواجهة كورونا في أكبر المناطق الصناعية

أفادت تقارير إعلامية اليوم بإنه من المقرر فرض إجراءات إغلاق جزئية لمواجهة فيروس كورونا في اثنين من أكبر الأقاليم الصناعية في إيطاليا وهما لومبارديا وبيدمونت.

وتستعد حكومة روما لفرض مجموعة جديدة من القيود، التي سوف تقسم البلاد إلى ثلاث مناطق حسب خطورة تفشي الفيروس، بناء على عدة معايير للصحة العامة.

وأفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا بأن المناطق ذات خطورة أعلى سوف تواجه إجراءات إغلاق، ومن المتوقع أن يقع إقليمي لومبارديا وبيدمونت ضمن هذه الفئة.

ويتردد أن قيمة إعادة تكاثر الفيروس، التي تقيس مدى سرعة تفشي الفيروس، بلغت في الإقليمين .2 ويشار إلى أن الرقم على مستوى إيطاليا يبلغ 7ر.1 ولم يتضح المدى الذي سوف تصل إليه القيود الإقليمية، إلا أن نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا قالت لإذاعة راي إن إيطاليا سوف تحتذي بنموذج الاغلاق المخفف" الذي تتبناه ألمانيا. وأضافت: " الفكرة هى عدم إصابة الاقتصاد بالشلل بصورة كاملة".

وبحسب "الألمانية" من المتوقع أن يعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتى عن حزمة الإجراءات الجديدة لمواجهة الفيروس في وقت لاحق من اليوم، بعد مشاورات بشأن أحدث تطورات الفيروس مع مستشاري الحكومة لشؤون الصحة.

