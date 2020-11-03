"الاهلي" : إحالة السقاف إلى التقاعد بناء على طلبه .. وتكليف الخريجي كرئيس تنفيذي

أعلن البنك الأهلي التجاري بأن مجلس إدارته قد وافق اليوم على طلب فيصل السقاف الرئيس التنفيذي بإحالته إلى التقاعد على أن يكون أخر يوم عمل له الخميس 31/12/2020. كما قرر مجلس الإدارة تكليف طلال الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف ابتداء من 1/1/2021.
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