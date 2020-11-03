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أخبار الشركات- محلية

"الاهلي" : إحالة السقاف إلى التقاعد بناء على طلبه .. وتكليف الخريجي كرئيس تنفيذي

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك الأهلي التجاري بأن مجلس إدارته قد وافق اليوم على طلب فيصل السقاف الرئيس التنفيذي بإحالته إلى التقاعد على أن يكون أخر يوم عمل له الخميس 31/12/2020. كما قرر مجلس الإدارة تكليف طلال الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف ابتداء من 1/1/2021.

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