ترمب: لدي شعور جيد للغاية حيال فرصة الفوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن لديه شعورا جيدا بشأن فرصه في الفوز مع بدء الانتخابات الأمريكية اليوم، متوقعا أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية على غرار فلوريدا وأريزونا.

وبحسب "الفرنسية" قال ترمب: "يراودنا شعور جيد للغاية.. أعتقد أننا سننتصر". وأضاف وهو يعدد الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات: "نعتقد أننا نحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفي كل مكان".