ألمانيا: ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة خلال الربع الثالث

عاود عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني الارتفاع مرة أخرى خلال الربع الثالث، وفقا لما أعلنه معهد أبحاث العمل والوظائف (آي ايه بي) في مدينة نورنبرج اليوم.

وبحسب المعهد، ارتفع عدد هذه الوظائف في الربع الثالث بنسبة تقارب 5% ليصل إلى 934 ألف وظيفة، بزيادة41 ألفا مقارنة بالربع الثاني، وتراجع 426 ألفا مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019 (بتراجع يعادل 31%).

ومن المتوقع ألا تظهر تأثيرات الإغلاق الجزئي لكورونا والذي بدأ في ألمانيا منذ أمس الاثنين، قبل الربع الأخير من العام الحالي.

واللافت للانتباه أن الشركات الصغيرة (التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا) تصدرت الشركات التي ارتفع لديها عدد الوظائف الشاغرة.

وقال الكسندر كوبيس، الباحث بالمعهد، إن " الكثير من الشركات تحفظت في بحثها عن عمالة منذ بدء أزمة كورونا، كما أن حالة الغموض حيال المسار اللاحق للجائحة تؤثر أيضا على سلوك الشركات في التوظيف".

ويبحث المعهد أربع مرات في العام في إجمالي عروض الوظائف أي ما يشمل أيضا الوظائف غير المسجلة لدى وكالات العمل. واعتمد المعهد في إعداد بيانات الربع الثالث على تلقي ردود من نحو 8500 رب عمل في كل القطاعات الاقتصادية، وفقا للألمانية.