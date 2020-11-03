"التصنيع" تخفض خسائرها بنسبة 70% خلال 9 أشهر

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت 314 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 1.05 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 70%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى صافي التأثير غير النقدي الناتج من إعاده تقيم بيع نشاط كريستال المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق. بالرغم من إنخفاض متوسط اسعار البيع وانخفاض حصة الشركه في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الزكاة.