الصين تدرس إعادة هيكلة ديون إحدى شركاتها للسيارات المرتبطة بـ "بي أم دبليو"

قالت مصادر مطلعة إن السلطات المحلية في إقليم لياونينج الصيني تدفع في اتجاه وضع خطة إعادة هيكلة تحت إشراف القضاء لحل مشكلة ديون إحدى شركات صناعة السيارات الصينية التابعة للدولة والتي ترتبط بشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو.

ونقلت "بلومبرج" عن المصادر القول إن حكومة الإقليم تجري مشاورات مع مؤسسات الرقابة المالية الوطنية بشأن مصير شركة بريليانس أوتو جروب هولدنجز الصينية لصناعة السيارات. مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة ولم يتم التوصل إلى خطة نهائية حتى الآن.

جاء هذا التطور بعد معاناة شركة بريليانس أوتو الأم الموجودة في إقليم لياونينج والشريكة في فرع بي إم دبليو الألمانية بالصين من عمليات بيع كثيف لسنداتها بعد أن تعثرت في سداد السندات التي حل أجلها أواخر الشهر الماضي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن بريليانس فشلت في سداد سندات مدتها 3 سنوات بعائد 5.3 في المائة وقيمتها مليار يوان (149 مليون دولار) وحل أجل سدادها 23 أكتوبر الماضي. وقالت الشركة إنها تحاول جمع الأموال والتوصل إلى حل مع المستثمرين حملة السندات. وأمام الشركة فترة سماح مدتها 30 يوما لسداد الديون.

وتراجعت قيمة سندات بريليانس التي تستحق السداد عام 2023 والبالغة فائدتها 5.4 في المائة إلى مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي قبل أن تتحسن أمس بحسب "بلومبرج".