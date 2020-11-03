تراجع أرباح "طيبة للإستثمار" بنحو 28% خلال 9 أشهر

أعلنت شركة طيبة للإستثمار، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 106.9 ملايين ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 148.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 27.9%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي للخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضا في التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.