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ارتفاع عدد ضحايا هجوم النمسا الإرهابي إلى 4 .. ومقتل أحد المهاجمين

"الاقتصادية" من الرياض

ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن ضحية أخرى من ضحايا الهجوم الذي وقع في فيينا أمس توفي ليصل إجمالي عدد القتلى 4 مدنيين وأحد المهاجمين. ونقلت صحيفة كورير كذلك عن رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج نبأ سقوط قتيل رابع إضافة إلى المهاجم الذي أردته الشرطة قتيلا.

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