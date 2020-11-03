ارتفاع عدد ضحايا هجوم النمسا الإرهابي إلى 4 .. ومقتل أحد المهاجمين

ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن ضحية أخرى من ضحايا الهجوم الذي وقع في فيينا أمس توفي ليصل إجمالي عدد القتلى 4 مدنيين وأحد المهاجمين. ونقلت صحيفة كورير كذلك عن رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج نبأ سقوط قتيل رابع إضافة إلى المهاجم الذي أردته الشرطة قتيلا.