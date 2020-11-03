"نادك": مشروع الطاقة الشمسية لا يزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية في حرض، وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021.

وقالت الشركة بأن نسبة الانجاز المتحقق 50 في المائة من الأعمال الإنشائية للمشروع. وذكرت بأن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقا، بفعل القوة القاهرة الناجمة عن جائحة كورونا و تأثر سلاسل الامداد العالمية مما أدى الى تأجيل بعض أعمال التنفيذ مما نتج عنه تأخير أنشطة التوريد والتنفيذ للمشروع.