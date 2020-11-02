"ريستاد إنرجي": الجائحة وتحول الطاقة يعجلان بذروة طلب النفط العالمي

توقعت ريستاد أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج اليوم أن جائحة كوفيد-19 والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة سيكون لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط.

وبحسب (رويترز) قالت ريستاد إنرجي إنه من المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يوميا، انخفاضا من ذروة عند 106 ملايين برميل يوميا في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.