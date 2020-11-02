"عطاء" توقع إتفاقية تسهيلات مصرفية مع "سامبا" بـ 50 مليون ريال لتمويل رأس المال

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 50 مليون ريال وسوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل رأس المال العامل (عند الحاجة) وتم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر ولمدة 10 أشهر.