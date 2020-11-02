المركزي الألماني: القطاع المالي مستعد جيدا لـ "بريكست"

قال البنك المركزي الألماني اليوم إن القطاع المالي مستعد بشكل جيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك، يواخيم فورملينج: "حتى لو كان هناك عامل لا يمكن حسابه، يمكن الآن تغيير الوضع. بالنسبة للقطاع المصرفي تم التغلب على أكبر المخاطر بشكل عام".

وأضاف فورملينج: "لقد فعل المنظمون والرقابة والبنوك كل شيء لتجنب حدوث اضطرابات أو تقلبات في أول يناير 2021، لذا من وجهة نظرنا، يمكن أن يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في أواخر يناير 2020، إيذانا ببدء مرحلة انتقالية تنتهي في اليوم الأول من العام الجديد. ولا تزال بروكسل ولندن تتفاوضان بشأن شروط اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطالب فيرملينج المقرضين والمؤسسات المالية باستغلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام لإنهاء الاستعدادات.

وقال: "يجب أن تكتمل عمليات نقل الميزانيات العمومية والموظفين - بكل المرونة التي توفرها الرقابة - قريبا"، مضيفا أنه يجب عدم استخدام جائحة كورونا كذريعة لإيقاف هذه العملية.

واضطرت البنوك التي كان مقرها سابقا في لندن والتي لا تزال ترغب في تقديم خدماتها في الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن موطئ قدم جديد في دولة عضو بالاتحاد أو إلى توسيع وجودها هناك.

وفقا للبنك المركزي الألماني، تم استلام 64 طلب ترخيص في ألمانيا من بنوك وشركات أوراق مالية ومقدمي خدمات مالية. وقد تمت الموافقة على 40 من أكبرها، من حيث الحجم، بينما لا يزال الباقي قيد المراجعة، وفقا للألمانية.

