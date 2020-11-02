ارتفاع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي في أكتوبر

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع تقرير لوكالة إنترفاكس أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأوردت الوكالة نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة اليوم الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر ، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر .

وأضافت إنترفاكس أن إنتاج شركة الغاز العملاقة جازبروم ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر تشرين الأولي إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.

ووفقا لمسح أجرته رويترز، ارتفع إنتاج أوبك أيضا، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر ، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.

كانت أوبك+ أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي بدءا من مايو في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس ، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

يستثني اتفاق أوبك+ المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، التي تضخ روسيا منها في المتوسط بين 700 و800 ألف برميل يوميا. وحصة إنتاج موسكو حاليا حوالي تسعة ملايين برميل يوميا من النفط.

ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يوميا في يناير ، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة كوورنا، حسبما تقوله مصادر في أوبك.