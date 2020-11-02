الأسهم اليابانية تنتعش من قاع شهرين بفضل نتائج قوية

قفز المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين، متجاوزا تأثير الأداء الضعيف للأسهم الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي، في ظل تحسن المعنويات بفضل مؤشرات على تعاف في أرباح الشركات المحلية ووضع محلي تحت السيطرة نسبيا لجائحة كوفيد-19، بحسب ما نشرت "رويترز".

ارتفع المؤشر القياسي 1.39 بالمئة ليغلق عند 23295.48 نقطة، ماحيا خسائر الجمعة عندما سجل أدنى إقفال له في شهرين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمعدل أكبر، إذ صعد 1.81 بالمئة إلى 1607.95 نقطة بعد تسجيل أقل مستوى في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الإستراتيجيين لدى أوكاسان لتداول الأوراق المالية، "بالنظر إلى الأسهم اليابانية، يمكنك أن ترى تعافيا للأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية. بعض الشركات ترفع توقعاتها السنوية أكثر من المتوقع."

وصعد سهم كيينس، رابع أكبر شركة في بورصة طوكيو من حيث القيمة السوقية، اثنين بالمئة بعد أن أعلن مطور الحساسات والسلع الاستهلاكية عن نتائج ربع سنوية تبعث على التفاؤل.

وقفز سهم ماكيتا 8.3 بالمئة عقب إعلان نتائج قوية، في حين زاد سهم إم.ثري 2.2 بالمئة، بعد صعوده لأكثر من مثليه منذ بداية السنة.