نمو مبيعات الديزل في الهند لأول مرة منذ 8 أشهر

سجلت مبيعات الديزل في الهند نموا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك لأول مرة منذ فبراير الماضي، بفضل زيادة الطلب على الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مبيعات أكبر ثلاث شركات وقود في الهند، من الديزل خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 6.1 في المئة سنويا إلى 5.76 مليون طن.

وتعتبر زيادة استهلاك الديزل تطورا حيويا بالنسبة لشركات تكرير النفط الخام في الهند والتي تضررت من تراجع الاستهلاك منذ أوائل العام الحالي على خلفية القيود التي تم فرضها على السفر والأنشطة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت شركة إنديان أويل كورب وهي أكبر شركة لتكرير النفط في الهند استعادة نحو 93 في المئة من طاقتها التشغيلية وتأمل في الوصول إلى 100 في المئة من طاقتها التشغيلية خلال شهرين مع عودة الطلب على الوقود إلى التعافي، بحسب تصريحات شريكانت مادهاف رئيس مجلس إدارة الشركة يوم الجمعة الماضي.