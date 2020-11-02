الليرة التركية تواصل خسائرها والدولار عند أكثر من 8.4 ليرة

تراجع سعر صرف الليرة التركية بـ 0.7% اليوم ليصبح سعر الليرة عند 4028ر8 ليرة لكل دولار. والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة حول العالم.

وتراجع اليوم يعني أن الليرة قد فقدت 29% من قيمتها منذ مطلع العام.

وتراجعت الليرة بأكثر من 5ر7% مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع في أكثر من عامين.

وأبقى البنك المركزي التركي مؤخرا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة، وفقا للألمانية.