ارتفاع أرباح "ميدغلف للتأمين" إلى 42 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 42 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 16 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 160 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 33.9% نتيجة انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 36.3% ، وإرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق دخل من توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من استثمارات متاحة للبيع.